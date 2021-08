QUESTION A QUI DE DROIT  

A quand la reprise du dialogue politique au Burkina, initié par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, en vue de trouver des solutions aux problèmes auxquels fait face notre pays ? Telle est la question que plus d’un se pose depuis que l’Opposition politique, après un premier round, avait suspendu sa participation à ce rendez-vous politique. Mais j’ai appris que, par la suite, Eddie Komboïgo et ses camarades sont revenus à de meilleurs sentiments et se disent disposés à rejoindre la table des discussions même si, pour l’heure, aucune date n’a été avancée. Qu’est-ce qui coince alors ? En tout cas, dans l’intérêt supérieur du pays, je souhaite que les uns et les autres fassent preuve de responsabilités en surpassant leur ego.

Un citoyen burkinabè