QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle qu’en début de saison des pluies, plusieurs écoles, suite aux intempéries, s’étaient effondrées, engendrant, par endroits, des pertes en vies humaines. Toute chose qui avait provoqué une véritable onde de choc. Si fait que le ministre de l’Education nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) avait promis que la lumière serait faite sur ces drames. Mais plusieurs mois se sont écoulés et on en entend plus parler. Où en est-on avec les enquêtes ? Ou bien s’agissait-il, comme à l’accoutumée, d’une annonce sans effet ? Autant de questions que je me pose sans réponse et je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un parent d’élève