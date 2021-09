QUESTION A QUI DE DROIT  

La plupart des mesures prises pour endiguer la propagation du Covid-19 telles que la fermeture des marchés, le confinement, les grands rassemblements… ont été assouplies par les autorités d’ici comme d’ailleurs. Toute chose qui a permis aux uns et aux autres de reprendre leurs activités. Mais je fais le constat que les frontières terrestres restent fermées et ce, alors même que les voies aériennes, entre-temps fermées, ont été rouvertes. Qu’est-ce qui explique cela ? A quand finalement la réouverture des frontières terrestres qui, on le sait, est à l’origine du renchérissement des prix de certaines denrées alimentaires ?

Un citoyen ulcéré