RECONDUCTION DE ROBERT BEUGRE MAMBE A LA PRIMATURE EN RCI : ADO fait le choix de la continuité

Après les législatives du 27 décembre dernier qui ont été largement remportées par le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au pouvoir, on assiste progressivement à la mise en place des institutions en Côte d’Ivoire. En effet, après l’élection au perchoir, de l’ex-chef du gouvernement Patrick Achi, le président Alassane Dramane Ouattara (ADO) a procédé, hier 21 janvier 2026, à la nomination d’un nouveau Premier ministre qui n’est d’autre que le sortant. En effet, deux semaines après sa démission, Robert Beugré Mambé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été reconduit à son poste de Premier ministre. Conscient que l’on ne change pas une équipe qui gagne, le président ADO lui a renouvelé sa confiance. Il a donc fait le choix de la continuité surtout que le sieur Mambé, il faut le reconnaître, a su, depuis son arrivée à la tête du gouvernement, relever de nombreux défis et non des moindres.

La composition de la future équipe gouvernementale, permettra de se projeter sur « la transition générationnelle » qu’a annoncée ADO

A preuve, il a réussi l’organisation, en 2023, de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) dont on dit qu’elle a été l’une des meilleures dans l’histoire de la grand’messe du football africain. Et ce n’est pas tout. Le natif de Songnon qui vient d’être élu député dans son fief, a conduit des actions concrètes dans la mise en œuvre du Programme national de développement (PND) qui tient à cœur le président ADO. On comprend donc pourquoi la reconduction du Premier ministre sortant, ne semble pas avoir surpris outre mesure, tant l’homme a fait ses preuves sur le terrain. Cela dit, les Ivoiriens attendent, si ce n’est déjà fait, de connaître la composition de l’ensemble du gouvernement. De grands changements seront-ils opérés ? Ou assistera-t-on à un simple jeu de chaises musicales ? On attend de voir. Toujours est-il que la composition de la future équipe gouvernementale, permettra de se projeter sur « la transition générationnelle » qu’a annoncée ADO à la faveur de son quatrième mandat.

B.O