RELATIONS PARIS-ALGER : L’impossible désescalade

Décidément, plus rien ne va entre Paris et Alger. En effet, quand ces deux capitales font un pas vers l’apaisement ou la décrispation, elles en font deux vers l’escalade. Autrement dit, la fin d’une brouille diplomatique entre les deux capitales, en appelle, selon toute vraisemblance, une autre. Tant et si bien que d’aucuns n’hésitent pas à dire qu’entre la France et l’Algérie, c’est le « je t’aime, moi non plus ». A preuve, pas plus tard que la semaine dernière, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, alors en visite à Alger, annonçait une « nouvelle phase » pour les relations entre les deux pays, actant ainsi la fin d’une crise d’une rare intensité aggravée par l’interpellation, en novembre dernier, de l’écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, et la reconnaissance par Paris, de la « marocanité » du Sahara occidental. Mais à peine Jean-Noël Barrot a-t-il eu le temps de défaire ses valises et de finir son rapport de mission, qu’apparaît une nouvelle fiction entre Paris et Alger. En effet, tout est parti de la mise en examen, en fin de semaine écoulée, de trois ressortissants algériens dont un agent consulaire, soupçonnés d’être impliqués dans l’enlèvement d’un influenceur algérien sur le territoire français en avril 2024. Il n’en fallait pas plus pour provoquer le courroux de l’Algérie qui parle d’un « nouveau développement inadmissible et inqualifiable ».

Il faut craindre que ce nouvel épisode ne conduise les deux pays à une rupture diplomatique

En représailles, elle réclame le départ de 12 agents de l’ambassade de France de son territoire, sous 48 heures. Pour une nouvelle source de tensions, c’en est une dont personne ne peut, pour l’instant, en prévoir l’issue. Surtout que Paris se dit prête à ne pas s’en laisser conter, et menace de réagir en appliquant la réciprocité. En fait, si jusque-là, l’Algérie et la France, en dépit des tensions sur fond de passes d’armes, ont pu éviter un clash, il faut craindre que ce nouvel épisode ne conduise les deux pays à une rupture diplomatique. A moins que surpassant leurs ego surdimensionnés, Emmanuel Macron et son homologue Abdelmadjid Tebboune, acceptent de jouer balle à terre en privilégiant le dialogue afin d’aplanir les divergences de vues qui les opposent. En tout cas, il est dans l’intérêt des deux dirigeants, de jouer la carte de l’apaisement. Car il ne sert à rien d’entretenir des tensions permanentes dans un contexte où bien des pays, à travers le monde, travaillent à renforcer leur coopération, et cela, dans l’intérêt supérieur de leurs peuples respectifs. Déjà que Algérie est en froid avec le Maroc et le Sahel, il ne faudra pas qu’elle en rajoute en tirant trop sur la corde au risque de se retrouver finalement isolée.

B.O