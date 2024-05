RENFORCEMENT DE LA COOPERATION SUD-SUD : Paul Kagamé montre la voie à suivre

Le président rwandais, Paul Kagamé, semble engagé dans une véritable offensive diplomatique en Afrique. En effet, il a initié une mini-tournée africaine qui l’a conduit, tour à tour, au Sénégal et en Guinée. Le chef de l’Etat rwandais est le tout premier président à avoir rendu visite au nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye. L’année dernière, à la même période, Paul Kagamé était en tournée africaine. Il avait séjourné au Bénin, en Guinée-Bissau et en Guinée. Lors de sa visite au Bénin menacé par l’hydre terroriste, le chef de l’Etat rwandais s’était dit prêt à travailler avec les autorités béninoises pour relever le défi sécuritaire. Le président Kagamé n’avait pas manqué de mettre en avant l’expérience de son pays au Mozambique. En effet, on se rappelle l’intervention de l’armée rwandaise dans ce pays pour aider à contenir l’insurrection djihadiste dans sa partie septentrionale. Ce fut un succès. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Rwanda, de plus en plus, privilégie la coopération Sud-Sud. Il faut d’ailleurs saluer l’engagement du leader rwandais pour le renforcement de cette forme de coopération. En tout cas, en la matière, Paul Kagamé montre la voie à suivre dans une Afrique où le reflexe a été, le plus souvent, de se tourner vers les pays du Nord. En fait, on ne cessera jamais de le dire. C’est de la coordination des efforts entre les pays africains, que naîtront des solutions aux immenses défis du continent.

Le chef de l’Etat rwandais mène une véritable opération de charme sur le continent

En plus de Paul Kagamé, le tout jeune président élu du Sénégal, semble l’avoir compris. Si fait que depuis son accession à la magistrature suprême, toutes ses sorties ont été en direction des pays voisins du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. Toutefois, tout en reconnaissant le bien-fondé du renforcement de la coopération Sud-Sud, la tournée de l’homme mince de Kigali ne manque pas de susciter des interrogations. Que recherche Paul Kagamé à travers ses sorties ? Qu’est-ce qui le fait courir tant? On le sait, la crise dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), dans laquelle Kagamé est accusé de soutenir les groupes rebelles qui sèment la terreur et la désolation chez son voisin, a contribué à isoler le président rwandais sur la scène internationale. Les rapports onusiens accablant le Rwanda et les condamnations, ça et là, de certaines chancelleries, en sont la preuve. Il est donc possible de penser que Kigali travaille à redorer son blason sur la scène internationale. De ce fait, le Rwandais marque un point important sur son homologue congolais, Félix Tshisekedi qui, lui, privilégie les capitales occidentales considérées, par une certaine opinion, comme étant à l’origine de tous les maux du continent. C’est dire si le chef de l’Etat rwandais mène une véritable opération de charme sur le continent.

Saïbou SACKO