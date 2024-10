REVOLUTION TECHNOLOGIQUE : Tecno s’aligne dans la logique de l’écosystème avec du nouveau

Dans les perspectives de l’horizon 2025 basées sur l’écosystème et l’Intelligence artificielle (IA), Tecno a procédé à la présentation de sa nouvelle gamme de produits. Des produits qui viennent accroître la série de produits de l’eantreprise de technologie qui se place déjà en leader sur le marché. Placée sous le thème : « Innovate for the future », la cérémonie de lancement a eu lieu le 28 septembre 2024 au Palais des sports de Ouaga 2000 en présence de ses partenaires et collaborateurs, le tout dans une ambiance électrique.

Le Directeur commercial et marketing à Tecno Burkina, Jean André Ouédraogo

L’écosystème et l’Intelligence artificielle (IA). Ce sont désormais les nouveaux chalenges de l’entreprise Tecno. En effet, elle ambitionne de révolutionner la technologie d’ici à l’horizon 2025. Des perspectives qu’elle a présentées dans la nuit du 28 septembre 2024, marquant par la même occasion, ce grand envol grâce à l’IA avec ses produits qui s’annoncent plus intelligents, plus intuitifs et mieux adaptés aux besoins des populations. Selon le Directeur commercial de Tecno, l’entreprise ne se présente plus comme une marque de téléphone, mais une marque de haute technologie. Selon lui, Tecno dispose de quatre séries de téléphones qui sont : la Camon30 S, la Spark 30, le Phantom V Fold2 & Flip2, la MégaPad (tablette), sans oublier des ordinateurs, accessoires, etc. « Nous sommes dans le gaming, les jeux vidéo virtuels, sans oublier la technologie robotique. Nous nous sommes assurés d’installer l’intelligence artificielle dans le système d’exploitation », a-t-il indiqué.

Des ordinateurs de dernière génération et…

… le phantom V fold 2, ici présentés

De ses explications, il ressort que Tecno est en train de se lancer dans la perspective de 2025. « C’est de permettre à tous nos utilisateurs, c’est-à-dire à tous ceux qui nous connaissent de savoir que ce qui est technologie, Tecno va y mettre le paquet pour être au rendez-vous », a-t-il ajouté. Et avec l’intelligence artificielle, il faut perfectionner. Et c’est d’ailleurs ce que fait Tecno avec « Taguy » ou « le chien robot » qu’ils ont présenté au début de cette soirée. A en croire Jean André Ouédraogo, il s’agit d’un élargissement des produits Tecno. « Nous avons été longtemps leader en Afrique, dans la téléphonie mobile et bien d’autres. Nous avons pu ouvrir un laboratoire de recherche technologique pour rester dans cette dynamique de l’innovation », a-t-il fait savoir. Mieux, Tecno veut s’aligner dans la logique de l’écosystème. « Nous voulons innover, développer tout en gardant notre environnement sain », a-t-il confié.

« Taguy » ou « le chien robot » bientôt en activité

Au cours de la présentation, tecno a sorti le grand jeu avec de nouveaux produits 100% écosystème et de Tecno AI. Des téléphones pliables avec le Phantom V, Flip 2, très performant et de dernière génération, le phantom V, fold 2, écran pliable avec une capacité de 5 750 mA, le Phantom Ultimate, des ordinateurs alliant performance et AI, le chien Robo Dynamic 1 ; ce sont entre autres les nouvelles créations de la marque Tecno pour répondre aux défis de la révolution technologique.

Les vendeurs et revendeurs récompensés

Partenaires, ambassadeurs de la marque Tecno et collaborateurs ont assisté à cette grande soirée de présentation des produits de dernière génération Tecno AI. Parmi eux, Hugues Kévin Gouba, connu sous le nom de Huguo Boss, par ailleurs partenaire de la marque Tecno. A l’en croire, l’entreprise Tecno et Huguo Boss c’est plus de 5 ans de collaboration. « Aujourd’hui, nous sommes fiers de porter cette marque de téléphonie mobile qui ne fait que faire des merveilles. Nous avons assisté au lancement des produits Tecno dotés de l’intelligence artificielle, qui permettent de faciliter la vie de tous les utilisateurs de la marque Tecno, et défient toutes concurrence. Ce sont des produits qui répondent aux besoins de l’être humain », a-t-il souligné.

Le mérite des meilleurs vendeurs et revendeurs récompensé

Hugues Kévin Gouba alias Huguo Boss, partenaire de Tecno Burkina

Ambassadeurs, partenaires et collaborateurs se sont mobilisés à l’occasion de ce grand jour

Il faut noter que les vendeurs et revendeurs des produits Tecno n’ont pas été oubliés au cours de cette soirée de lancement. Les plus méritants ont été récompensés grâce à leur fidélité et leur excellent partenariat. Ils étaient venus de Gaoua, de Pouytenga, de Bobo Dioulasso, de Fada N’gourma, de Banfora, etc., pour recevoir leurs trophées de reconnaissance. Parmi les lauréats, Omar Sané, responsable de Omar Telecom. Tout comme les autres, il a reçu un trophée et un smartphone de dernière génération. « Je suis très content de faire partie des plus méritants ce soir. Je crois que c’est grâce à ma fidélité et avec mon excellente collaboration avec Tecno. Cela fait plusieurs années que je travaille avec Tecno parce qu’ils ont de très bons téléphones, des téléphones ultraperformants », a-t-il fait savoir.

Didèdoua Franck ZINGUE