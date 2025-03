SAMUEL ETO’O DANS LE COMITE EXECUTIF DE LA CAF : Quand Eto’o fils brise le plafond de verre

Au Caire en Egypte, le 12 mars 2025, s’est tenu le 14ᵉ congrès extraordinaire de la Confédération africaine de football (CAF). Les deux temps forts de la cérémonie ont été la réélection, sans opposition, du Sud-africain, Patrice Motsepe, à la présidence, et l’entrée de Samuel Eto’o au Comité exécutif (ComEx). Les nouveaux équilibres du football continental sont ainsi dessinés. En tout cas, ce qui retient le plus l’attention des uns et des autres, est l’élection de Samuel Eto’o au Comité exécutif, qui aura ainsi brisé le plafond de verre. En effet, élu par acclamation, Samuel Eto’o a dû passer par le Tribunal arbitral des sports (TAS) pour faire valider une candidature que la CAF avait rejetée, le 25 janvier dernier, au motif qu’il fait l’objet d’une condamnation en 2024, dans une affaire de matches truqués et de pari sportif. Le Camerounais dont l’intégration au sein du Comité exécutif de la CAF, représente une opportunité pour étendre son influence au niveau continental, après avoir entamé une refonte du football camerounais suite à son élection à la tête de la Fecafoot en décembre 2021, sait qu’il ne fait pas l’unanimité au sein de l’institution et que ses moindres faits et gestes seront scrutés par ses détracteurs. Notoirement cité pour succéder à Patrick Motsepe, Samuel Eto’o qui était le seul candidat en lice de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (Uniffac), semble donner du temps au temps.

Pour que Samuel Eto’o réussisse son mandat, il lui faudra le soutien du Cameroun

Il sait que l’eau du marigot du football africain, est loin d’être limpide. Elle est plutôt boueuse. Et même s’il semble avoir le profil de l’emploi, il n’en demeure pas moins qu’il lui faudra faire ses preuves. Fort de son expérience sur le terrain et à la tête de la FECAFOOT, l’ex-goleador des Lions indomptables qui a eu le temps d’humer l’air du terrain électoral, sait qu’il est attendu au tournant. Surtout après ses déboires judiciaires avec la CAF et son président, Patrick Motsepe. Maintenant qu’il rejoint le cercle restreint des décideurs du football continental, le quadruple Ballon d’Or africain et président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) depuis 2021, devra aussi compter sur le soutien de l’Etat camerounais pour réussir sa mission. Car, aller footballistiquement à la conquête de l`Afrique, est accessible. Mais intégrer le Comité exécutif de la CAF, l’est beaucoup moins. En clair, pour que Samuel Eto’o réussisse son mandat, il lui faudra le soutien du Cameroun avec à sa tête, le président Paul Biya. Ce qui est loin d’être un pari gagné compte tenu de la popularité envahissante de Eto’o fils dont certains de ses compatriotes s’en servent pour lui prêter des ambitions présidentielles. Cela dit, la star camerounaise qui repète à qui veut l’entendre que la politique ne l’intéresse pas, du moins, pour le moment, aura à défendre plusieurs dossiers sensibles. Il s’agit, entre autres, de la lutte contre les transferts de mineurs, la formation des entraîneurs locaux et surtout, la révision des quotas de joueurs étrangers en championnats. La bataille de la CAF étant ainsi engagée, nul doute que les adversaires ne se feront pas de cadeau sur le terrain durant les quatre prochaines années.

ST