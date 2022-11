SCORE DE PARITE ENTRE LA TUNISIE ET LE DANEMARK A QATAR 2022 : Un précieux point pour les Aigles de Carthage, qui entretient l’espoir

A cœur vaillant, rien d’impossible. Tel est le dicton qui semble résumer le mieux, la performance de l’Arabie Saoudite dont la victoire (2 buts à 1), le 22 novembre 2022, sur l’Argentine de Lionel Messi, a sonné comme un coup de tonnerre dans le ciel qatari. Une retentissante claque infligée par la bande d’Hervé Renard à l’Argentine du septuple Ballon d’or dans ce qui apparaît comme un combat de David contre Goliath, et qui a eu le don de pousser des ailes aux Aigles de Carthage opposés au Danemark qui revendique rien moins que le dixième rang au classement mondial de la FIFA. C’est donc une bonne entame de la compétition pour la Tunisie, qui permet à l’Afrique d’engranger son premier point, après la défaite du Sénégal 2-0, la veille, face aux Pays-Bas. C’est surtout une belle performance qui met du baume au cœur des supporters d’une sélection tunisienne qui a crânement joué sa chance devant une solide équipe du Danemark. Une Tunisie qui était portée par un public largement acquis à sa cause et qui n’était pas loin du hold-up parfait si elle avait bénéficié de ce pénalty pour une main danoise qui semblait indiscutable dans la surface de réparation. C’est dire tout le mérite de Youssef Msakni et ses camarades qui ont, par moments, fait douter les Danois et qui ont essayé d’accrocher à leur tableau de chasse, d’entreprenants Vikings qui se sont montrés durs à cuire, pour bien se positionner dans un groupe D où le champion en titre, la France, reste un sérieux prétendant à sa propre succession et fait figure de favori mais aussi d’épouvantail.

Avec ce résultat positif, la Tunisie peut se surprendre à rêver de briser enfin le signe indien de l’élimination précoce dès le premier tour

En tout cas, c’est un précieux point qui entretient d’autant plus l’espoir que le Danemark est, avec la France, les deux cadors d’un groupe qui pourrait se transformer en celui de la mort si la Tunisie qui a su montrer de la solidarité en plus de sa solidité défensive, devait jouer les trouble-fêtes. Bravo donc aux protégés de Jalel Kadri qui ont fait mieux que résister et ont même parfois bousculé les Danois, en se créant plusieurs occasions nettes de buts qui n’ont malheureusement pas fini au fond des filets. Mais c’est un résultat qui permet à la Tunisie de rester en vie, et de mieux se projeter dans la suite de la compétition. Car, il y a encore deux batailles à livrer pour espérer passer le premier tour. Pour cela, il faudra procéder à des réajustements pour donner plus de coordination et de fluidité au jeu des Aigles qui pèche encore dans l’efficacité offensive. Car, si les Tunisiens ont su se sortir du piège danois, il y a encore beaucoup à faire pour porter davantage le danger devant le camp adverse afin de faire la décision. Surtout que sur leur chemin, se dresse un autre adversaire coriace, la France, avec sa garde noire et sa pléiade de stars qui ne demandent qu’à confirmer le succès de 2018 pour accrocher une troisième étoile à leur tunique. En attendant, avec ce résultat positif, la Tunisie peut se surprendre à rêver de briser enfin le signe indien de l’élimination précoce dès le premier tour d’une phase finale de Coupe du monde. Et au-delà de la Tunisie, c’est le plus grand souhait des Africains qui entendent, eux aussi, participer à la fête et surtout éviter le scénario de 2018 qui n’a vu aucun de leurs cinq représentants, franchir le premier tour.

Outélé KEITA