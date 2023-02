SEBASTIEN TOU, CE SABADELL (ESPAGNE) : Une étoile est née

Elégant portier de 18 ans, passé professionnel depuis le mois de janvier avec l’officialisation de son contrat avec le club CE SABADELL, qui évolue dans la seconde division B de la liga Espagnol, Sébastien Tou, ce jeune espoir Franco- Burkinabè, pourrait être dans les prochains mois, au centre d’une « dispute » ent re la France et le Burkina Faso.

Sébastien Tou, né en France, le 1 décembre 2004, et sociétaire du club espagnol CE SABADELL, sera au centre de toutes les discussions concernant la nouvelle période du mercato de football la saison prochaine. Le grand talent de ce jeune portier de 18 ans a crevé les yeux sinon les écrans de télévision de tous les connaisseurs de football en Espagne. Alaves, UD Levante, FC Barcelone et Espanyol de Barcelone dont l’entraîneur des gardiens de buts n’est autre que Thomas N’Kono l`ont inscrit sur leurs tablettes après l`avoir supervisé depuis au moins la saison dernière. Pourquoi ce garçon suscite tant de convoitise ? De l`avis de nombreux spécialistes, si le résultat d’un match relève d’une responsabilité collective, le tableau d’affichage renvoie souvent au gardien de but. Dans son extrême solitude et dans l’ultime espoir de rempart qu’il représente, il reste le point de fixation des grandeurs et des déchéances. La faiblesse d’une équipe devient cruelle quand elle ne sait pas gagner ou conserver un résultat par son gardien de but, quand elle n’a plus entre les poteaux et la transversale un faiseur de miracles, un as de l’impossible. Et Sébastien Tou, selon son directeur sportif, Jaune Milà, fait partie de ces portiers d’exception dont la stature confère une présence rassurante. « Nous sommes très contents d’avoir Sébastien, c’est un joueur non seulement de grand rendement, mais il a un physique impressionnant avec un mental d’un futur grand joueur. Il commence à s’adapter au style du football Espagnol. Il est dans une dynamique qui l’amène à s’entraîner avec la première, 3 fois dans la semaine, ce qui lui permet de connaître ce milieu professionnel. Ici en Espagne, en vérité, nous sommes très contents de lui. Son absence en match officiel dans la première partie du championnat était due à des problèmes administratifs dans la mesure où il était arrivé sans sa majorité. Maintenant tout est réglé et Sébastien a commencé à compétir. Ce garçon incarne notre projet ambitieux pour la saison prochaine car il fait partie des meilleurs jeunes de notre club. Nous ne doutons pas car il a des atouts pour être un grand gardien de buts. Déjà, il a un niveau international ». Jaune Milà ne croit pas si bien dire car depuis sa titularisation dans les cages de l’équipe réserve qui ne gagnait plus depuis 7 matchs, CE SABADELL qui était dans le ventre mou du championnat commence à sortir la tête de l’eau. La preuve, sous l’impulsion de son homme à tout faire, l’équipe est à son cinquième match sans défaite (3 victoires et 2 nul). Le Burkina Faso qui avait déjà un œil sur ce produit et qui ne s`attendait pas à une ascension aussi fulgurante de Sébastien Tou doit faire des approches par l`intermédiaire de la famille. La pépite burkinabè qui ne ferme pas la porte à la sélection nationale a déjà opéré un petit virage en célébrant les victoires de son équipe avec le drapeau burkinabè ! Un détail qui n’est pas passé inaperçu chez certains Burkinabè, désireux de le voir avec les Etalons du Burkina Faso. Pour rappel, Sébastien Tou a fait ses classes en France à l’Association sportive Pierrot Vauban puis au sporting club de Schiltighem avant de terminer sa formation au Racing club de Strasbourg Alsace .

Seydou TRAORE