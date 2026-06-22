SECONDES NOCES : Ayez le courage d’informer au préalable votre épouse

Dans notre société, une pratique tend à s’installer progressivement. En effet, de nombreux hommes contractent un second mariage, voire davantage, sans en informer leur première épouse. Les raisons avancées sont multiples. Certains craignent un refus catégorique de la part de la première épouse. D’autres redoutent que cette dernière recoure au maraboutage pour empêcher l’union, ou encore qu’elle mette des obstacles sur leur chemin.

Dans les grins et autres lieux où grouillent des hommes, ce sont des raisons qu’on entend le plus souvent

Pour d’autres, en n’informant pas la femme, il s’agit simplement d’affirmer sa masculinité. Il est vrai que certaines attitudes des femmes peuvent pousser des hommes à agir ainsi. Le refus du consensus, de la discussion et des échanges courtois sont légion dans certains couples. En effet, un simple soupçon peut pousser certaines femmes à adopter une attitude inconsidérée et peu responsable. On comprend donc que les raisons varient d’un couple à un autre. Toutefois, s’engager dans une nouvelle relation au point de se marier sans rien dire, pose problème. Cette attitude engendre des drames familiaux, provoque des divorces et, dans certains cas extrêmes, peut même conduire à la mort. Le choc est tel que certaines femmes perdent tout goût à la vie. Cette approche, devenue au fil du temps pour l’homme, un signe d’hégémonie, fait souffrir des femmes. Elle affecte leur santé mentale et fragilise l’harmonie au sein du couple. C’est pourquoi il paraît plus avantageux d’avoir le courage d’informer son épouse avant de prendre une seconde femme.

Beaucoup de femmes s’opposent à la polygamie par peur d’être marginalisées

On ne dit pas de requérir forcément son avis, mais au moins l’en informer, ne serait-ce que par respect. Cette transparence pourrait faciliter la cohabitation entre les épouses et réduire les frustrations, voire les drames. En fait, beaucoup de femmes s’opposent à la polygamie par peur d’être marginalisées, de subir l’injustice ou des traitements dégradants. Elles n’ont pas tort. Voyez-vous ? Etre un homme, c’est aussi assumer ses choix et ses responsabilités. Il n’existe peut-être pas de règles précises dans nos us et coutumes ni dans les religions, disant d’informer au préalable celle avec qui l’on a partagé nos joies et nos peines. Mais ne pas le faire relève d’un manque de respect. En fait, les femmes ont besoin d’être rassurées. Contacter un autre lien de mariage, constitue une occasion pour les hommes, de confession musulmane surtout, de montrer leurs talents de négociateurs. Mais c’est rarement le cas. Or, les mentalités évoluent. Certaines femmes intègrent la polygamie dans leur conception de la vie familiale, en tenant compte de la législation et des transformations sociales. Il ne faut donc pas donner un argument supplémentaire à celles qui rejettent la polygamie, d’avoir raison. D’autant plus qu’il y a bien des femmes qui encouragent leurs époux respectifs à prendre une autre épouse.

Sidzabda