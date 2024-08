SEMAINE DE POKO : A la découverte des 10 femmes les plus riches au monde en 2024

Dans notre rubrique Semaine de Poko de ce vendredi 30 août 2024, en espérant apporter un plus à votre culture générale en ce qui concerne les femmes, nous avons décidé de partager avec vous les noms des 10 femmes les plus riches du monde. En effet, les femmes ne représentent qu’un peu plus de 13% des milliardaires dans le monde. Cependant, selon Samantha Kroontje pour Forbes US, elles n’ont jamais été aussi riches. Voici le classement des dix femmes les plus riches au monde en 2024.

Françoise Bettencourt Meyers et sa famille

Fortune nette : 99,5 milliards de dollars | Age : 70 ans | Source de revenus : L’Oréal | Pays : France

Petite-fille du fondateur de L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers a hérité sa fortune de sa mère, Liliane Bettencourt en 2017. La majeure partie de sa fortune est liée à sa participation de près de 35% dans le groupe L’Oréal, géant des cosmétiques, dont le chiffre d’affaires s’élève à 45 milliards de dollars et dont les marques phares sont Maybelline, Kiehl’s et Lancôme.

Alice Walton

Fortune nette : 72,3 milliards de dollars | Age : 74 ans | Source de revenus : Walmart | Pays : Etats-Unis. Alice Walton est la femme la plus riche des Etats-Unis. Elle est la fille unique du fondateur de Walmart, Sam Walton en 1992. Elle est connue pour avoir ouvert le Crystal Bridges Museum of American Art dans sa ville natale de Bentonville.

Julia Koch et sa famille

Fortune nette : 64,3 milliards de dollars | Age : 61 ans | Source de revenus : Koch Industries | Pays : Etats-Unis

Julia Koch est la veuve de David Koch en 2019. Elle et ses trois enfants ont hérité d’une participation de 42% dans Koch Industries, dont les activités vont du raffinage du pétrole à la technologie médicale en passant par les serviettes en papier.

Jacqueline Mars

Fortune nette : 38,5 milliards de dollars | Age : 84 ans | Source de revenus : Confiseries, nourritures pour animaux de compagnie | Pays : Etats-Unis

L’héritière de Mars Inc., Jacqueline Mars est propriétaire du géant des confiseries et de la nourriture pour animaux de compagnie avec son frère, John Mars, et les quatre filles de son défunt frère Forrest Jr. L’entreprise possède des marques emblématiques telles que M&Ms, Snickers, Ben’s Original et Pedigree (nourriture pour chiens). Elle a été fondée par le grand-père de Jacqueline Mars, Frank C. Mars, qui a commencé à vendre des bonbons à la crème au beurre dans sa cuisine en 1911.

MacKenzie Scott

Fortune nette : 35,6 milliards de dollars | Age : 53 ans | Source de revenus : Amazon | Pays : Etats-Unis

La philanthrope milliardaire a obtenu 4% des parts d’Amazon après son divorce en 2019. Elle s’est engagée à donner la majeure partie de sa richesse peu de temps après. En mars, MacKenzie Scott a versé 640 millions de dollars à 361 organisations qui avaient participé à un concours de financement. Les dons qu’elle a faits au cours de sa vie, ont atteint un total de 17,3 milliards de dollars.

Savitri Jindal et sa famille

Fortune nette : 33,5 milliards de dollars | Age : 74 ans | Source de revenus : Acier | Pays : Inde

Présidente du groupe Jindal et veuve d’Om Prakash Jindal (décédé en 2005), fondateur du groupe, Savitri Jindal est la femme la plus riche d’Inde. Le groupe Jindal est actif dans les secteurs de l’acier, de l’électricité, du ciment et des infrastructures. Savitri Jindal était la 12e femme la plus riche au monde en 2023. La hausse du cours des actions du groupe Jindal, a fait grimper sa fortune.

Rafaela Aponte-Diamant

Fortune nette : 33,1 milliards de dollars | Age : 79 ans | Source de revenus : Transport maritime | Pays : Suisse et Italie

Rafaela Aponte-Diamant et son mari Gianluigi Aponte, cofondateurs de MSC, détiennent, chacun, 50% des parts de la société qu’ils ont créée en 1970 et qui est devenue la plus grande compagnie maritime au monde. Elle est responsable de la décoration des navires de la compagnie MSC Cruises. Elle et son mari sont entrés dans l’industrie en achetant un navire grâce à un prêt de 200 000 dollars.

Miriam Adelson et sa famille

Fortune nette : 32 milliards de dollars | Age : 78 ans | Source de revenus : Casinos | Pays : Etats-Unis

Miriam Adelson et sa famille possèdent plus de la moitié de Las Vegas Sands, l’un des plus grands exploitants de casinos au monde. Médecin, elle a donné plus d’un milliard de dollars au cours de sa vie pour financer la recherche médicale et la découverte de médicaments, selon les estimations de Forbes.

Gina Rinehart

Fortune nette : 30,8 milliards de dollars | Age : 70 ans | Source de revenus : Exploitations minières | Pays : Australie

Australienne, Gina Rinehart préside la société minière et agricole Hancock Prospecting Group. Elle a hérité de l’entreprise de son père Lang Hancock en 1992. Sa fortune a augmenté de 14% depuis mars 2023. Elle reste la personnalité la plus riche d’Australie.

Abigail Johnson

Fortune nette : 29 milliards de dollars | Age : 62 ans | Source de revenus : Fidelity Investments | Pays : Etats-Unis

Abigail Johnson est la cheffe du géant des fonds communs de placement Fidelity Investments. Elle est devenue PDG de Fidelity Investments en 2014, succédant à son père, Edward « Ned » Johnson III en 2022. Elle détient une participation estimée à 28,5% dans la société, qui gère 4 900 milliards de dollars d’actifs et a été fondée par son grand-père en 1946.

NB : Le classement date d’avril 2024

Les valeurs nettes sont celles du 8 mars 2024.

Eléments rassemblés par Rahamatou SANON

Source : www.forbes.fr