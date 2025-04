Hygiène intime et canicule : les bons gestes à adopter

La période de canicule a pris ses quartiers au Burkina depuis deux mois. Marquée par des vagues de chaleur, elle est très éprouvante pour la population en ce qui concerne l’hygiène corporelle, plus encore en ce qui concerne la partie intime. C’est pourquoi dans notre rubrique hebdomadaire semaine de Poko, nous nous sommes intéressés à l’hygiène intime surtout pour nos sœurs. En effet, si cette période est souvent synonyme de baignade et de chaleur, c’est aussi une période où la transpiration a tendance à augmenter. Au niveau des parties intimes, cet excès de transpiration peut provoquer chez les femmes, certains problèmes comme les mycoses ou les vaginoses. Quels sont les bons gestes à adopter en cas de forte chaleur pour éviter ces infections ?

1- Protéger la flore vaginale

Le Candida albicans

Les fortes chaleurs peuvent avoir une incidence sur l’environnement physiologique des parties intimes. En effet, une transpiration excessive au niveau de l’entre-jambes aura tendance à macérer et à acidifier le pH de la vulve. Ce qui peut favoriser une mycose, une infection vaginale généralement causée par un champignon, le Candida albicans.

Eviter l’excès de toilette intime

Par ailleurs, un excès de toilette intime, pour pallier l’inconfort dû à la transpiration ou la peur des odeurs, peut amener un déséquilibre de la flore vaginale et faire apparaître une infection bactérienne, la vaginose. Pour prévenir une vaginose ou une mycose vaginale, on veille avant tout à respecter l’équilibre de la flore vaginale. Cette flore forme une barrière protectrice au niveau de la paroi vaginale et empêche la fixation et le développement de micro-organismes pathogènes. Brûlures et écoulement vaginal sont les signes cliniques perceptibles de la vaginose .

L’utilisation de probiotiques vaginaux

En prévention des infections, il existe des probiotiques vaginaux (en gélules ou en doses de crème vaginale) qui vont permettre de maintenir l’équilibre de la flore vaginale.

Privilégier les gels intimes pour la toilette

Rappelons que le vagin est considéré comme “auto-nettoyant” : la toilette intime doit être uniquement externe (lèvres, vulve et clitoris). « Il est conseillé de faire sa toilette une fois par jour avec de l’eau et en utilisant de préférence un gel intime. Ils sont en général bien formulés et beaucoup plus adaptés que les gels douches ordinaires qui risquent au contraire de précipiter les infections en détruisant la flore. Les gels dédiés à l’hygiène intime sont respectueux du pH acide des parties intimes ou au contraire si le pH du milieu est trop acide, ils permettent de le remonter ». En cas de forte chaleur ou de forte transpiration, il est possible de faire jusqu’à deux toilettes par jour.

Par ailleurs, pour limiter la transpiration :

Privilégier les sous-vêtements en coton. Les matières synthétiques ont tendance à favoriser la macération et donc la prolifération des bactéries ;

Éviter les vêtements trop serrés surtout quand ils sont à proximité des parties intimes;

Ne pas utiliser de lingettes intimes, ni de protège-slips qui peuvent être allergisants et augmenter la macération.

3. Attention à la baignade!

Si la piscine reste l’endroit le plus agréable pour se rafraîchir quand il fait chaud, c’est aussi un lieu qui peut favoriser, sur un terrain déjà fragile, un déséquilibre de la flore vaginale. Et donc une mycose.

« Le chlore est acidifiant et peut irriter les muqueuses les plus sensibles et l’eau de la piscine a son propre pH qui n’est pas le même que le pH vaginal ». De même qu’à la plage, le sable peut abriter des champignons qui, sur une flore fragile, peuvent créer une mycose.

Que faire ?

Bien se doucher après la baignade pour éliminer le sable ou l’eau chlorée ;

Ne pas garder son maillot de bain mouillé qui peut faciliter la prolifération des champignons et le développement des mycoses ;

Bien se sécher et mettre une culotte sèche.

Si l’on ne peut ni se rincer ni se changer, pensez au spray d’eau thermale, pour rincer la zone intime.

Pour les femmes sujettes aux mycoses et vaginoses

Pour les femmes sujettes aux mycoses ou aux vaginoses à répétition, utiliser le temps de la baignade un tampon de Florgynal qui apporte des lactobacilles.

« En cas de mycose, on conseille plutôt des produits apaisants spécialement formulés pour l’hygiène intime, avec une base lavante douce. Leur pH alcalin va ainsi préserver la flore vaginale. Si les démangeaisons sont importantes, il existe en pharmacie des ovules sans ordonnance qui peuvent soulager ».

Seul un médecin pourra prescrire un traitement complet qui associe ovules et crèmes antifongiques.

Synthèse de Rahamatou SANON

Source : Passeport santé