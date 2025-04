CHALEUR ET GROSSESSE : Les gestes à adopter

La chaleur peut transformer votre grossesse en véritable défi. Les changements hormonaux augmentent naturellement votre température corporelle, rendant les journées chaudes encore plus éprouvantes, avec un risque accru de déshydratation et d’inconfort. Elle peut accentuer certains symptômes comme les jambes lourdes ou les difficultés de sommeil. Cependant, pas de panique, des solutions simples existent pour vous aider à traverser sereinement cette période. Des gestes quotidiens bien choisis, vous permettront de rester au frais et de protéger votre santé ainsi que celle de votre bébé.

Comment la chaleur affecte-t-elle votre grossesse ?

Les changements hormonaux de la grossesse modifient votre circulation sanguine et votre température corporelle, qui s’élève naturellement à 37,5-37,8°C. Cette hausse physiologique rend votre corps plus sensible aux périodes de grosses chaleurs. La chaleur excessive dilate vos vaisseaux sanguins et ralentit le flux sanguin; ce qui peut augmenter la sensation de jambes lourdes et favoriser l’insuffisance veineuse. Votre organisme travaille aussi davantage pour maintenir une température stable, nécessaire au bon développement du fœtus. Les médecins observent que l’exposition prolongée à des températures élevées, peut accroître le risque d’accouchement prématuré. Nous vous recommandons de consulter votre professionnel de santé si vous ressentez des symptômes inhabituels lors des épisodes de chaleur.

Les risques liés à la chaleur pendant votre grossesse

1)Les complications possibles pour votre bébé

L’exposition à la chaleur extrême pendant votre grossesse, peut augmenter les risques de malformations congénitales, particulièrement lors du premier trimestre. Les recherches montrent un lien entre les hausses des températures et le développement du système nerveux de votre bébé. Votre futur enfant peut également être plus vulnérable aux problèmes respiratoires et cardiaques si vous subissez des périodes de forte chaleur prolongées. Les études révèlent une hausse de 85% du risque de pneumonie infantile pour chaque degré supplémentaire pendant la grossesse. N’hésitez pas à consulter votre médecin ou sage-femme pour un suivi personnalisé si vous vivez dans une région particulièrement chaude.

2) Les complications possibles pour vous, future maman

Les changements hormonaux de la grossesse augmentent naturellement votre température corporelle. En période de forte chaleur, votre corps peut avoir du mal à maintenir son équilibre thermique, entraînant un risque d’hyperthermie. La chaleur peut aussi engendrer au quotidien, un sommeil très agité ou même une transpiration excessive.

Surveillez donc vos sensations : maux de tête, vertiges ou fatigue intense doivent vous alerter. Vos besoins en eau augmentent considérablement : prévoyez 2 litres d’eau par jour minimum.

Les bons gestes en cas de fortes chaleurs

– Rafraîchissez-vous à tout instant de la journée.

-Buvez beaucoup d’eau.

Vos besoins en hydratation augmentent naturellement pendant la grossesse. Les efforts physiques et les changements hormonaux nécessitent de boire au minimum 2 litres d’eau par jour, répartis en petites quantités régulières.

-Variez vos sources d’hydratation avec des bouillons de légumes, des soupes fraîches ou des fruits juteux. Ces alternatives vous apportent aussi des nutriments essentiels pour votre bébé. Privilégiez l’eau à température ambiante pour un meilleur confort digestif.

Une bonne hydratation prévient les infections urinaires et aide à maintenir une température corporelle stable. Gardez une bouteille d’eau à portée de main et écoutez votre soif : votre corps vous signale ses besoins.

-Protégez-vous du soleil.

-Evitez l’effet des jambes lourdes.

La sensation de jambes lourdes s’accentue avec la montée du thermomètre. Pour vous soulager, pratiquez régulièrement des exercices de jambes en position assise : faites des rotations des chevilles et des flexions des orteils. Le soir, terminez votre douche par un jet d’eau fraîche en remontant des chevilles vers les cuisses.

Dans les moments de canicule, restez dans des endroits frais et climatisés. Massez vos jambes avec un gel rafraîchissant adapté à la grossesse, en remontant toujours vers le haut pour stimuler la circulation.

Astuce : dès que vous le pouvez, allongez-vous et surélevez légèrement vos jambes avec un coussin. Cela va rapidement détendre vos jambes.

Les meilleures astuces pour supporter la chaleur pendant votre grossesse

Adaptez votre alimentation avec des repas légers riches en vitamines et fractionnés : fruits frais, crudités, soupes froides riches en eau.

Aménagez votre domicile en créant des zones fraîches : ventilateurs orientés vers le plafond, rideaux occultants, plantes vertes.

Continuez à prendre soin de vous, de votre corps de femme enceinte, avec des soins adaptés qui apportent fraîcheur et nourrissent votre peau.

Organisez vos activités tôt le matin ou en soirée quand les températures sont plus clémentes.

Portez des vêtements amples en fibres naturelles comme le lin ou la soie qui laissent respirer la peau.

Rafraîchissez votre chambre avant le coucher en ouvrant les fenêtres dès que la température extérieure baisse.

Pratiquez des activités aquatiques adaptées à la grossesse : aquagym douce, natation relaxante, marche dans l’eau.

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou votre sage-femme.

Source : Boticinal

Rassemblé par Colette DRABO