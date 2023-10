SEMAINE DE POKO : Ce qu’il faut dire à son enfant au quotidien pour booster sa confiance en lui

Apprendre à son enfant à être confiant, voilà un don précieux. Mais alors que certains mots peuvent blesser, d’autres phrases et tournures de phrase peuvent au contraire remplir sa réserve pour mieux avancer dans la vie. Gisèle George, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent et auteure de La confiance en soi de son enfant, nous explique les phrases qui font la différence. Voici 8 phrases à répéter à son enfant pour booster sa confiance.

“Je te regarde, je te vois”

Cette phrase simple n’est pas si évidente, quand on est au cœur de mille choses à faire. Pourtant, elle est primordiale, puisque la confiance se construit dans le regard des parents. “Elle signifie, je prends du temps pour toi, pour t’accompagner. Il n’y a pas de jugement, je suis là si tu as besoin de moi”. C’est déjà un lien de confiance qui se crée.

“Je sais que tu peux le faire”

En impliquant le “je” + un sentiment, vous vous impliquez dans la relation. Et le verbe “savoir” ici ne souffre d’aucun doute. L’enfant s’accroche à cette certitude, alors soyez convaincu et convaincant. La variante à cette phrase peut être par ailleurs “je sais que tu peux le faire mais je suis étonnée que tu n’arrives pas à”. On part ainsi du principe qu’il peut y arriver, mais il s’agit de voir ensemble ce qui ne fonctionne pas. Ce n’est pas l’enfant qui fait mal les choses. C’est simplement un problème qu’il faut dénouer, le message est là.

“J’aime beaucoup ce que tu fais”

Là encore, le fait de changer “ce que tu fais est très beau”, le fait d’y mettre un “je” et d’affirmer un sentiment, a plus d’impact dans le lien de confiance entre parents et enfants. Par ailleurs, cette même tournure peut s’appliquer à l’inverse, exemple “je n’aime pas trop cette attitude”. Ici, ce n’est pas la capacité de l’enfant qui est jugée mais son application.

“Qu’as-tu mis en place pour réussir ” ?

Aborder avec votre enfant, la force qu’il a mise en place est également plus impactant pour sa confiance qu’un simple jugement de valeur ou un compliment comme “Oui tu es très bon en maths, bravo”. “L’idée, c’est de voir avec lui les compétences mises en place, qui peuvent augmenter son efficacité”.

“J’aime bien discuter avec toi, et connaître ta vision des choses”.

Pour la psychiatre, il est plus intéressant d’aborder la différence ainsi qu’en octroyant “le droit” d’avoir une opinion différente. “Le fait de dire tu as le droit d’avoir ton avis, assujettit l’enfant et puis lui donne le droit de tout finalement. Mieux vaut favoriser le “j’aime bien discuter avec toi et il est normal que nous ayons des idées différentes”, qui est plus une discussion d’égal à égal”.

“Comment tu vas faire pour régler ce problème ?”

Voilà une phrase qui peut être prononcée quand l’enfant a fait une erreur, une bêtise, a cassé quelque chose…”L’idée encore n’est pas de dire ‘tu es insupportable, tu es nul !’ qui casse complètement la confiance en appuyant sur le “tu”, mais de booster sa capacité à régler les choses. Tu as taché la nappe de mamie, cela lui fait de la peine, comment peux-tu faire pour ne plus faire cette bêtise ?” Notre experte indique par ailleurs que la remarque doit toujours se finir par ce que l’on veut clairement de l’enfant : réparer cette erreur, faire attention la prochaine fois… L’enfant doit en tirer un enseignement.

“Je vais t’apprendre comment il faut faire”.

Inutile de donner la bonne réponse à un enfant pendant ses devoirs par exemple. En revanche, pour lui donner confiance, laissez-le faire et reprenez avec lui en cas d’erreur “tu veux savoir pourquoi tu te trompes et comment réussir ? Je vais te montrer.”

“Je suis fière de toi”.

Que votre enfant ait râlé pour ranger sa chambre, qu’il ait commis une erreur, il est important de saluer la réussite, quand il vous écoute et répond favorablement à vos conseils. “Là, tu as réussi à te calmer et à faire tes devoirs jusqu’au bout, je suis fière de toi, et ça me fait très plaisir” est un vrai gain pour l’enfant. Il sait ainsi ce qu’il doit faire ou ne pas faire pour arriver à un résultat. “Etre félicité et faire plaisir à son parent, c’est la cerise sur le gâteau pour un enfant”.

Sources

Doctissimo

Entretien réalisé par la journaliste Magali Régnier avec le Dr Gisèle George, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent.