SEMAINE DE POKO : Ces erreurs à éviter après une rupture amoureuse

Dans une de nos éditions, nous vous proposions quelques astuces pour faire « le deuil » d’une relation sentimentale. Cette semaine, nous revenons encore sur les ruptures amoureuses, mais surtout ces erreurs à éviter dans la mesure où elles vous empêchent d’aller de l’avant et de passer à autre chose. Voici donc quelques-unes d’entre elles.

1-Noyer son chagrin dans l’alcool ou dans la consommation de drogues

Noyer votre chagrin dans l’alcool ou dans la consommation de drogues ne va pas vous aider à surmonter cette épreuve, bien au contraire. Ce sont des moyens qui peuvent vous sembler efficaces pour oublier le désespoir et combler le vide, mais ils ont des effets néfastes trop importants pour que ce soit le cas. Ils aggravent vos douleurs et rendent vos émotions encore plus difficiles à gérer. De nombreuses études scientifiques ont montré que les personnes qui consomment de l’alcool pour faire face à leurs sentiments de tristesse, sont plus susceptibles de souffrir de dépression. A la place, vous pouvez remplacer la sensation de vide par une activité positive qui vous occupe, comme la pratique du sport.

2- Ne pas prendre assez de temps pour faire le deuil de la relation

Vous vous sentez peut-être coupable ou honteux après la rupture. Néanmoins, il est important que vous vous donniez assez de temps pour faire le deuil de votre relation passée. Ne laissez pas les autres vous convaincre qu’il est temps de passer à autre chose avant que vous ne soyez prêt à le faire. Même si cela semble difficile à croire, vous vous sentirez mieux dans quelque temps. Concentrez-vous sur les changements positifs que vous pouvez apporter à votre vie. Recentrez-vous sur vous-même et profitez de ce moment pour définir de nouveaux objectifs.

3- Courir après les relations pansement

Beaucoup de personnes choisissent de poursuivre des relations pansement afin de ne plus se sentir seules. Malheureusement, la plupart de ces relations leur font plus de mal que de bien. Tôt ou tard, leurs histoires passées finissent par les rattraper et leurs sentiments de tristesse reviennent à la charge. Après coup, elles sont encore plus tristes qu’avant et elles brisent également le cœur de leur nouveau partenaire.

4- Rester trop investi dans le passé

Certaines personnes ont tendance à rester bloquées dans leurs relations passées au lieu d’essayer d’aller de l’avant. Elles ne vivent pas dans l’instant présent et n’arrivent plus à profiter de la vie. Rester fixé sur vos souvenirs passés renforcera votre sentiment de tristesse. Vous devez comprendre que vous êtes capable de vivre sans votre ex et qu’un tas de bonnes choses vous attend dans le futur.

5-Rester en contact avec votre ex

Après une rupture, il peut vous sembler normal de vouloir rester en contact avec votre ex, car c’est une personne que vous avez longtemps portée dans votre cœur. Néanmoins, il est fortement déconseillé de le faire, surtout si vous cherchez à vous en remettre rapidement. En effet, garder le contact avec votre ex peut faussement vous faire croire que la personne est toujours présente dans votre vie. Il devient alors très difficile pour vous de passer à autre chose. Car, maintenir la communication vous donne de l’espoir et vous fait penser à la personne. En gardant le contact avec une personne qui vous a probablement blessé émotionnellement lors de la rupture, vous augmentez la douleur et la frustration que vous ressentez. La meilleure chose à faire est de ne pas garder le contact avec votre ex jusqu’à ce que vous soyez émotionnellement détaché.

6- Espionner votre ex

Parmi les erreurs à éviter, espionner votre ex est celle qui peut vous faire le plus de mal en vous apportant un sentiment d’anxiété dont vous n’avez pas besoin. En le faisant, non seulement vous perdez votre temps, mais le temps nécessaire pour faire le deuil de votre relation, va être différé. Vous ne pourrez pas tourner la page en développant une obsession pour ce que votre ex- partenaire fait ou dit sur les réseaux sociaux. Vous vous sentirez encore plus triste après l’avoir espionné. Ce que vous pouvez voir risque de vous causer davantage de douleur. Si vous vous surprenez inconsciemment à espionner votre ex, désactiver vos réseaux sociaux pendant un temps, vous permettra de ne plus le faire.

7-Garder de la rancune

Garder de la rancune envers une personne que vous avez tant appréciée, va vous empêcher de passer à autre chose. Même si la personne vous a blessé ou trahi, ne vous accrochez pas à ces sentiments et ces émotions négatives du passé ; ils ne feraient que vous empoisonner l’esprit. Vous n’êtes pas obligé de pardonner, mais n’en gardez pas de la rancœur pour autant.

8- Chercher à se venger

La vengeance peut sembler être un bon moyen de réduire sa colère et de passer à autre chose après une rupture douloureuse. Néanmoins, vous venger ne vous procurera jamais l’effet attendu et la méchanceté se paye toujours. Bien que vous puissiez trouver la vengeance agréable sur le moment, vous finirez par développer des remords à l’égard de vos actions. De plus, entrer en conflit avec votre ex ne vous permettra pas de tourner la page et vous donnera mauvaise conscience. Au lieu de vous venger, prenez soin de vous et reprenez le cours de votre vie.

Rassemblés par Colette DRABO