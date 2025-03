SEMAINE DE POKO : Ces erreurs qui compromettent tes chances d’avoir une relation saine et durable

Cette semaine dans notre rubrique, nous partageons avec vous des erreurs qui peuvent vous empêcher de trouver et de garder l’amour. En effet, l’amour, ce n’est pas juste une question de chance ou de destin. Si tu répètes toujours les mêmes schémas et que tes relations finissent mal, ce n’est pas un hasard. Il y a des erreurs que tu fais peut-être sans t’en rendre compte, et qui sabotent tes chances d’avoir une relation saine et durable. Prendre conscience de ses erreurs est la première étape pour changer ta dynamique et enfin vivre une relation épanouissante. Voici 15 erreurs qui t’empêchent de trouver et de garder l’amour.

1. Attendre que l’autre fasse toujours le premier pas

Tu veux d’une relation, mais tu ne bouges pas. Tu attends que l’autre fasse tout, qu’il/elle prenne les devants, en pensant que c’est à lui/elle de prouver quelque chose. Si tu ne participes pas activement, alors tu envoies un message clair : tu n’es pas investi(e). Personne ne veut s’engager avec quelqu’un qui ne montre aucun effort.

2. Trop idéaliser la personne dès le début

Dès que tu rencontres quelqu’un qui te plaît, tu t’emballes. Tu projettes sur lui/elle tout ce que tu recherches, sans même prendre le temps de le/la découvrir réellement. Et quand la réalité te rattrape, tu es déçu(e). Une vraie relation se construit sur ce qui est, pas sur ce que tu espères.

3. Ne jamais exprimer ce que tu ressens vraiment

Tu gardes tout pour toi. Tu as peur de paraître trop intense, de faire fuir l’autre. Alors, tu te tais. Et à force de ne rien dire, l’autre ne sait pas ce que tu veux, ce que tu ressens, ni ce que tu attends. Et un jour, tout explose parce que tu as accumulé trop de non-dits. Être en couple, c’est aussi savoir communiquer.

4. T’accrocher aux mauvaises personnes trop longtemps

Tu vois que ça ne fonctionne pas, mais tu restes. Tu espères que ça changera, que l’autre finira par s’engager, par te traiter mieux, par comprendre ce que tu ressens. Mais la vérité, c’est que plus tu restes dans une relation qui ne te correspond pas, plus tu perds du temps et de l’énergie. A un moment, il faut savoir partir et arrêter de s’accrocher à une illusion.

5. Vouloir contrôler l’autre au lieu de le comprendre

Tu veux que l’autre réagisse comme tu l’as décidé. Tu veux qu’il/elle prouve son amour selon tes critères. Mais l’amour, ce n’est pas du contrôle, c’est de la compréhension. Plus tu cherches à imposer tes attentes, plus tu crées du rejet et de la frustration. Une relation, ce n’est pas un rapport de forces, c’est une construction commune.

6. Croire que l’amour seul suffit à tout résoudre

Tu penses que parce que vous vous aimez, tout va s’arranger. Que les problèmes vont disparaître d’eux-mêmes. Mais une relation, ce n’est pas que du sentiment, c’est aussi du travail, du respect, de la communication. Si tu ne fais aucun effort pour régler les problèmes, aimer ne suffira pas. Une relation demande aussi de la maturité émotionnelle et une capacité à affronter les conflits au lieu de les fuir.

7. Refuser de faire des compromis, mais attendre que l’autre en fasse

Tu veux que l’autre s’adapte à toi, mais toi, tu ne fais aucun effort. Une relation, c’est donner et recevoir. Si tu es dans une mentalité de “prends-moi comme je suis, sinon tant pis”, alors tu risques d’être souvent seul(e). Accepter de s’ajuster à l’autre, ce n’est pas perdre son identité; c’est apprendre à coexister.

8. Trop écouter les conseils des autres au lieu de suivre ton ressenti

Tout le monde a un avis sur ta relation. Tes amis, ta famille, même tes collègues. Et si tu les écoutes trop, tu finis par ne plus savoir ce que toi, tu ressens vraiment. Parfois, il faut savoir faire le tri entre ce qui est constructif et ce qui ne fait que semer le doute. Trop se fier aux autres peut te faire prendre des décisions basées sur la peur plutôt que sur ce que tu veux réellement.

9. Avoir peur d’être seul(e) et choisir quelqu’un par défaut

Tu ne veux pas être seul(e), alors tu te mets avec quelqu’un juste pour combler ce vide. Une relation basée sur la peur de la solitude, est vouée à l’échec. Avant d’être bien avec quelqu’un, il faut apprendre à être bien avec soi-même.

10. Te laisser submerger par la jalousie et l’insécurité

Tu passes ton temps à douter, à espionner, à analyser le moindre regard. Résultat ? Tu deviens étouffant(e), l’autre se sent oppressé(e) et la relation devient un enfer. La confiance, ça se construit, mais si tu es toujours dans le doute, c’est que le problème vient de toi avant tout. Travailler sur soi-même et ses insécurités est essentiel avant de demander à l’autre de nous rassurer.

11. Trop chercher la validation de l’autre au lieu de t’aimer toi-même

Tu attends que l’autre te rassure, te valide, te prouve que tu es assez bien. Mais l’amour ne doit pas être une béquille à ton manque de confiance. Plus tu cherches à être rassuré(e), plus tu mets une pression sur l’autre. Apprends à t’aimer d’abord, le reste suivra.

12. Idéaliser la relation au point d’ignorer les problèmes réels

Tu veux tellement que ça marche que tu fais l’autruche. Tu ignores les red flags, tu te convaincs que tout va bien alors que ça ne va pas. Mais fermer les yeux ne rendra pas les problèmes moins réels. Au contraire, ils finiront par exploser au pire moment.

13. Te précipiter trop vite dans une histoire sans vraiment connaître l’autre

Tu fonces tête baissée parce que ça te plaît, parce que tu ressens une connexion forte. Mais sans prendre le temps d’apprendre à connaître l’autre, tu risques de tomber de haut. Une bonne relation se construit avec le temps et de la patience. Prendre son temps permet d’éviter bien des déceptions inutiles. Mieux vaut aller lentement et construire une base solide.

14. Ressasser le passé au lieu d’avancer

Tu es toujours bloqué(e) sur ton ex, sur tes échecs, sur ce que tu aurais dû faire différemment. Résultat ? Tu empêches ta relation actuelle d’évoluer. Regarder derrière ne te fera jamais avancer. Il faut savoir tourner la page pour écrire une nouvelle histoire. Se libérer du passé ne signifie pas l’oublier, mais apprendre à l’utiliser comme un guide pour ne pas refaire les mêmes erreurs.

15. Ne pas apprendre de tes échecs amoureux

Tu reproduis toujours les mêmes erreurs, sans jamais en tirer de leçon. A un moment, il faut être honnête avec soi-même et se poser la question : qu’est-ce que je peux changer ? L’échec, ce n’est pas une fatalité; c’est une opportunité d’évoluer. Si tu veux vraiment avancer, analyse tes anciens schémas et repère ce qui a causé les échecs.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : Gabriel Tellier.com