SEMAINE DE POKO : Comment prendre soin de votre corps

Selon le Figaro. Fr santé, une toilette quotidienne permet d’éliminer les poussières et salissures qui, si elles s’accumulent, peuvent être à l’origine de problèmes de peau. Elle permet d’éviter les odeurs corporelles désagréables et de limiter les risques de transmissions de maladies. Les mains nécessitent d’être lavées plus fréquemment car elles sont davantage exposées et véhiculent davantage de microbes. Au-delà de la toilette, d’autres soins peuvent être apportés à la peau, pour la maintenir saine et contribuer à notre bien-être physique et moral. Pour rester saine, souple et douce, la peau réclame des soins quotidiens et une bonne hygiène de vie.

Une toilette quotidienne est nécessaire pour débarrasser la peau de la saleté (poussière, pollution) et de la sueur accumulée pendant la journée ou la nuit. Elle permet de garder la peau saine et d’éviter les odeurs corporelles désagréables. Elle procure également une sensation de bien-être : elle rafraîchit, revigore, détend.

L’eau ne suffit pas : les salissures doivent être dissoutes à l’aide d’un nettoyant contenant des composés tensioactifs, puis éliminées lors du rinçage. L’application d’un déodorant juste après la toilette permettra de prévenir la formation d’odeurs corporelles.

– Utilisez un « savon » adapté lors du bain ou de la douche.

Préférez une solution « sans savon » (le savon dessèche la peau) : gel douche, savon ou nettoyant surgras, pain dermatologique, syndet liquide.

– Préférez les douches aux bains

Les bains chauds fréquents favorisent le dessèchement cutané. Ils sont également déconseillés en cas de troubles de la circulation.

Si vous préférez malgré tout prendre un bain, contrôlez la température de l’eau : privilégiez une température inférieure à 25°C ou limitez la durée du bain à 15 minutes.

– Utilisez de l’eau tiède plutôt que de l’eau chaude qui détériore le film hydrolipidique

– Essuyez-vous en douceur

Séchez votre corps en tamponnant la peau avec une serviette propre, sans frotter, pour ne pas agresser l’épiderme.

– Hydratez votre peau après la toilette

Hydrater la peau à l’aide d’une crème adaptée, contribue à restaurer et entretenir le film hydrolipidique de l’épiderme.

– Limitez l’exposition au soleil et ne vous exposez pas sans protection : les ultraviolets favorisent le dessèchement de la peau et accélèrent son vieillissement.

– Adoptez une alimentation variée et équilibrée. Certains nutriments contribuent tout particulièrement à la bonne santé de la peau.

– Veillez à boire 1,5 litre d’eau par jour : une bonne hydratation est essentielle au processus de renouvellement des cellules cutanées.

– Pratiquez régulièrement un sport ou une activité physique : l’exercice favorise une bonne oxygénation des tissus cutanés.

– Evitez la cigarette. Les produits toxiques contenus dans les cigarettes, altèrent le réseau vasculaire nécessaire à l’irrigation des tissus cutanés. Ils dégradent également certains composants du derme, notamment l’acide hyaluronique.

– Essayez de limiter les sources de stress

Le stress augmenterait la production de radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré des cellules et en particulier de celles de la peau.

– Veillez à dormir suffisamment : environ 7 à 8 heures par nuit. Le manque de sommeil favorise le vieillissement prématuré, au même titre que le stress.

Valérie YAMEOGO/ TIANHOUN