SEMAINE DE POKO : Comment séduire une femme plus âgée

Beaucoup d’hommes pensent que séduire une femme plus âgée est simple. En effet, ils s’imaginent qu’elles sont désespérées. Selon eux, elles cherchent l’amour à tout prix et se laissent donc séduire par le premier jeune homme venu. Mais il faut dire que les « cougars » sont loin d’être passives. De plus, ces femmes représentent un fantasme pour les hommes. Si certaines cherchent simplement un homme pour assouvir leurs besoins sexuels, d’autres sont bel et bien à la poursuite d’une relation solide et durable. D’ailleurs, si vous voulez séduire une femme plus âgée, vous devez d’abord comprendre ce qu’elle recherche. Après tout, ces femmes sont sûres d’elles et ne vont pas perdre leur temps avec des idioties immatures. Tomber amoureux d’une femme plus âgée n’est donc que la première étape de votre aventure. En effet, vous allez aussi devoir lui montrer que vous êtes à la hauteur de cette relation que beaucoup considèrent encore comme atypique.

Voici donc le comportement que vous allez devoir adopter :

Ne pas tenir compte de la différence d’âge

Pas besoin de lui rappeler votre différence d’âge; elle sait parfaitement qu’elle est plus vieille que vous. Donc, souligner l’évidence ne va pas faire avancer les choses.

Si vous continuez à dire à quel point vous êtes étonné d’être dans cette relation, à quel point elle fonctionne bien alors que vous avez tant d’années d’écart entre vous, elle va se lasser.

Si elle ne vous traite pas comme son petit frère, ne la traitez pas comme votre grande sœur.

Eviter les étiquettes stigmatiques

Ne parlez pas d’elle comme d’une « cougar ». Cela suggère qu’elle est plus âgée et certaines femmes trouvent encore ce terme offensant.

En effet, le terme « cougar » est souvent utilisé pour décrire des femmes d’un certain âge qui sont uniquement à la recherche d’un objet sexuel attirant et jeune.

Or, si vous voulez séduire cette femme qui vous plaît, vous allez devoir éviter les clichés. Surtout, vous allez devoir faire preuve de maturité dans votre comportement.

Avancer doucement

Le sexe sera plus torride que tout ce que vous avez connu auparavant. Elle a de l’expérience et de l’endurance. Mais vous devez la connaître en dehors d’une relation sexuelle. Invitez-la à dîner, demandez-lui ce qu’elle aime, où elle veut aller et allez jusqu’au bout. Elle appréciera votre sollicitude. Si cette femme plus âgée pense que vous êtes simplement intéressé par elle pour répondre à un certain fantasme immature, elle va fuir. Comme je l’ai dit, vous allez devoir vous comporter de manière mature pour séduire une femme qui sait ce qu’elle veut d’une relation amoureuse.

Etre assertif

Il n’y a rien de plus sexy qu’un homme qui sait ce qu’il veut et cela prouve votre maturité pour votre âge. Soyez audacieux, pas timide.

Si pour vous, tomber amoureux d’une femme plus âgée est une véritable aventure, attendez de voir tout ce que cette relation peut vous apporter de positif.

Aux côtés d’une femme plus âgée, vous allez pouvoir devenir l’homme que vous avez toujours rêvé d’être. Alors, être assertif et clair sur vos intentions, est la moindre des choses à faire. Tomber amoureux d’une femme plus âgée, est-ce la garantie d’une relation amoureuse réussie ? Même si on entend souvent dire qu’une relation de ce genre ne peut pas fonctionner, je ne suis pas d’accord. En effet, tomber amoureux d’une femme plus âgée est un peu comme gagner à la loterie.

C’est vraiment gagnant-gagnant.

Si elle veut d’une relation amoureuse sérieuse, vous pouvez être sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses à ses côtés.

Si elle veut d’une relation légère, vous y gagnez aussi. En effet, vous pouvez vivre une relation sexuelle avec une femme plus âgée, ce qui va grandement améliorer votre jeu sous les draps.

Ainsi, vous passerez du bon temps, sans pour autant avoir à vous engager.

Bref, que vous vouliez quelque chose sans attaches ou quelque chose de sérieux, tomber amoureux d’une femme plus âgée est un peu la recette miracle du bonheur.

Oui, si vous définissez clairement vos propres désirs et si vous évitez de lui rappeler constamment qu’elle est plus vieille que vous, vous allez être tous les deux heureux.

Rassemblés par Rahamatou SANON

laviedesreines.com