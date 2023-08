SEMAINE DE POKO : Des gestes à faire le matin avec votre partenaire pour entretenir la flamme

Le quotidien peut parfois nous faire oublier de cultiver la complicité et l’amour avec notre partenaire. Il existe de petites choses simples et efficaces que nous pouvons faire dès le matin pour renforcer notre connexion. Ces gestes attentionnés peuvent contribuer à maintenir une relation épanouissante. Cette semaine, dans notre rubrique semaine de Poko, nous avons essayé de réunir pour vous, quelques gestes, aussi minimes soient-ils, qui peuvent contribuer à consolider votre relation amoureuse avec votre partenaire. Voici quelques actions à poser le matin avec votre partenaire pour entretenir la flamme.

Un réveil en douceur avec un moment de tendresse

Au lieu de se précipiter hors du lit dès que le réveil sonne, prenez le temps de vous réveiller ensemble en douceur. Un sourire complice, un échange de regards chargé d’affection, un tendre bisou ou encore des mots doux pour commencer la journée du bon pied. Prenez simplement le temps de vous embrasser avec douceur, de vous donner la main le matin ou simplement de vous blottir l’un contre l’autre. Ces gestes de tendresse renforcent la proximité émotionnelle et la complicité entre vous. C’est un rappel subtil et précieux de l’amour partagé.

Un petit-déjeûner en amoureux

Rien de tel qu’un petit-déjeûner en amoureux pour démarrer la journée du bon pied et raviver la flamme entre vous. Prenez donc le temps de partager un petit-déjeûner, même s’il est simple. Mesdames, préparez un café ou un thé pour votre partenaire et profitez de ce moment privilégié pour discuter. Vous partagez des regards complices et des sourires taquins qui en disent long sur votre complicité.

Des compliments sincères de bon matin

Commencer la journée en échangeant des compliments sincères avec votre partenaire. Vous pouvez tout simplement dire qu’il ou elle est bien habillée (e). Les compliments sont comme des rayons de soleil, ils illuminent instantanément l’atmosphère. Ils ne sont pas seulement des mots, mais une déclaration d’amour et d’appréciation qui renforce le lien qui vous unit.

Communiquer encore et toujours

Communiquer est la règle d’or qui tisse des liens profonds et durables. Prendre le temps de se parler, d’échanger des mots doux ou encore sur des projets futurs dès le matin, est ainsi très bénéfique dans une relation. Cette communication vous permet de mieux vous soutenir mutuellement.

S’encourager et se motiver mutuellement

Chaque matin, encouragez- vous et motivez-vous mutuellement. Prendre le temps de vous exprimer des paroles bienveillantes et de vous soutenir, est un moyen puissant de renforcer votre relation. Un mot d’encouragement ou de motivation est une source de soutien précieuse pour l’autre. Alors, réveillez-vous chaque matin avec l’intention d’encourager votre partenaire.

Rire ensemble

Partager un rire complice dès le matin, peut être le meilleur moyen de démarrer la journée du bon pied. Rire ensemble crée une connexion spéciale entre vous et votre partenaire, renforçant le lien qui vous unit. Cela peut être une blague spontanée, une anecdote amusante ou même un sourire espiègle échangé de bon matin. Le rire est une potion magique qui dissipe les tensions et apporte une légère bienvenue au quotidien.

Lui laisser de petits messages dans l’appartement

Pour égayer les matins et laisser une empreinte d’affection dans votre appartement, une idée simple et touchante consiste à laisser de petits messages à votre partenaire. Glissez un mot doux sur le miroir de la salle de bain, écrivez un petit mot sur un post-it que vous collez sur le réfrigérateur, ou encore déposez un message tendre sur l’oreiller. Les mots ont un pouvoir incroyable pour transmettre vos sentiments et renforcer vos liens.

Faire des surprises et cadeaux

Surprenez votre partenaire de temps en temps avec un cadeau ! Que ce soit un petit-déjeûner surprise au lit, un simple geste inattendu ou un cadeau matériel, ces attentions spéciales montrent à quel point vous tenez à votre partenaire. Les surprises et les cadeaux n’ont pas besoin d’être grandioses, simplement remplis d’amour et de sincérité.

Exprimer sa gratitude envers son/sa partenaire

Prendre un moment chaque matin pour exprimer sa gratitude envers son/sa partenaire est un acte d’amour qui peut avoir un impact profond sur votre relation. Dire « merci » pour les petites choses, pour les moments partagés et pour la présence de l’autre dans votre vie, renforce non seulement la connexion émotionnelle entre vous deux, mais crée également un climat d’appréciation mutuelle. C’est un moyen de rappeler à quel point vous valorisez et chérissez la personne qui partage votre quotidien.

Envoyer des messages doux dans la journée

Envoyer des messages doux tout au long de la journée est un moyen charmant de maintenir une connexion avec votre partenaire. Qu’il s’agisse d’un simple « Je pense à toi » ou d’un message plus détaillé, ces petits mots doux peuvent instantanément égayer la journée de votre chéri(e).

Source : The body optimist

Rassemblés par Rahamatou SANON