SEMAINE DE POKO : Le laurier, le secret des plats mijotés

Le laurier est une espèce d’arbuste à feuillage persistant qui appartient à la famille des Lauracées. Il est originaire du bassin méditerranéen. Il est aussi appelé le laurier noble. Les feuilles de laurier s’invitent souvent dans nos plats mijotés. Si cette plante aromatique donne du goût aux recettes, elle représente également un véritable atout pour la santé.

Le laurier (laurier noble ou laurier sauce), très apprécié dans la cuisine, a toute sa place dans les plats mijotés. Cette herbe aromatique donne du goût aux aliments. Mais pas seulement. Le laurier est un véritable atout pour la santé. Un bémol toutefois. Comme il est consommé en très faible quantité (ou même enlevé après la cuisson), la feuille de laurier ne peut pas contribuer aux différents apports nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Généralement, la feuille de laurier est enlevée du plat après la cuisson. A commencer par le calcium. Pour 100 grammes de laurier, il y a environ 834 grammes de calcium, un minéral fondamental pour l’organisme, comme le rappelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), un établissement public français : “Le calcium est le minéral le plus abondant du corps humain, soit 1 à 1,2 kg environ chez l’adulte. 99% de ce calcium contribue à la formation et à la solidité des os et des dents. Le calcium non osseux, malgré sa faible part (1%), intervient dans de multiples fonctions indispensables à l’organisme : coagulation sanguine, contraction musculaire, conduction nerveuse, libération d’hormones…”. Autre bienfait inattendu, le laurier sauce (le seul comestible) est riche en fer avec 43 mg pour une portion de 100 grammes. « Il est nécessaire à la fabrication de l’hémoglobine (protéine présente dans les globules rouges qui permet de transporter l’oxygène dans l’organisme), de la myoglobine (protéine du muscle permettant de stocker l’oxygène), d’enzymes impliquées dans la respiration et la synthèse de l’ADN. La majorité du fer de l’organisme (70%) est sous forme dite héminique (associé à l’hémoglobine), le reste étant sous forme dite non héminique (forme de transport et de réserve) », détaille l’agence de santé. La feuille de laurier ne s’arrête pas là. Elle est aussi riche en magnésium puisqu’elle en contient 120 mg pour une portion de 100 grammes. A quoi sert-il ? Le magnésium est impliqué dans de nombreuses fonctions du corps humain. Par exemple, il est nécessaire pour la production d’énergie et les réactions impliquant l’ATP (adénosine triphosphate), notamment dans les métabolismes intermédiaires des glucides, lipides, acides nucléiques et protéines. Le magnésium est également indispensable dans ” le maintien du potentiel de membrane des cellules, le transport ionique, la régulation de flux de potassium” ainsi que dans le métabolisme du calcium. Le laurier (ou laurier noble) est une véritable mine de bienfaits pour la santé. Il contient aussi du potassium, du zinc et du béta-carotène. Le potassium est impliqué “dans la transmission nerveuse, la contraction musculaire et la fonction cardiaque. Il est également impliqué dans la sécrétion d’insuline, dans les métabolismes glucidique et protéique et dans l’équilibre acidobasique”. Le rôle du zinc n’est pas toujours bien identifié, il intervient dans de nombreuses fonctions cellulaires.

La feuille de laurier contient également du manganèse. A quoi ça sert ? Il intervient dans la synthèse du collagène et dans la construction des os et des articulations.

Le laurier contient aussi des vitamines. Dans le détail, il contient de la vitamine E et de la vitamine B9. La principale qualité de la vitamine E repose sur sa fonction antioxydante. Concernant la vitamine B9, elle possède d’autres bienfaits pour la santé. “La vitamine B9 intervient dans le métabolisme des acides aminés et la division cellulaire. Ainsi, la déficience en folates se manifeste d’abord dans les tissus à renouvellement rapide comme les cellules sanguines. De ce fait, la conséquence première d’une déficience en vitamine B9 est l’anémie mégaloblastique, c’est-à-dire la production de globules rouges anormalement grands avec des noyaux peu différenciés”, détaille l’ANSES. Le laurier peut aussi être l’allié des tisanes. Pour cela, mettez quelques feuilles séchées dans une tasse d’eau chaude et laissez infuser. Dégustez ensuite pour favoriser l’endormissement. Parfaite à boire le soir avant de dormir. La tisane de laurier aide aussi à éliminer les toxines et favorise une bonne digestion. Idéale après un repas un peu trop riche ! L’huile essentielle de laurier est réputée pour ses vertus apaisantes, antibactériennes et antiseptiques. Elle est plébiscitée aussi pour d’autres vertus et utilisée pour soulager certains maux de bouche comme les abcès. Autre atout de l’huile essentielle de laurier, elle redonne de la brillance aux cheveux et protège la peau des radicaux libres.Vous entendrez parfois ce conseil : mets une feuille de laurier sous l’oreiller. Cette dernière aiderait à trouver le sommeil, avoir une nuit calme, réparatrice et un sommeil profond. Elle faciliterait aussi la venue des rêves. Alors, pourquoi ne pas essayer ?

Est-ce dangereux de manger une feuille de laurier ?

Les feuilles de laurier sont généralement enlevées après la cuisson et ne sont pas mangées, car difficiles à digérer. Il est donc recommandé de ne pas les manger.

Source : santemagazine

Rassemblés par Colette DRABO