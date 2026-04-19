SERMON DU PAPE LEON XIV EN ANGOLA : Un cautère sur une jambe en bois ?

Après Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009, le pape Léon XIV a posé les pieds en Angola, le 18 avril 2026, troisième étape d’un périple apostolique en Afrique, qu’il mène à un rythme effréné. Dès sa sortie de l’aéroport international Antonio Agostinho Neto de Luanda, le souverain pontife s’est offert un bain de foule en papamobile, partageant sa joie de rencontrer un peuple profondément croyant, mais marqué par les séquelles d’une guerre civile particulièrement meurtrière. Face à ses fidèles et au président João Lourenço, Léon XIV n’a pas cédé à la tentation du discours convenu. Il a mis des mots sur les maux qui plombent le développement économique et social du pays : injustice sociale, corruption systémique et indécence d’une richesse nationale confisquée par une minorité prédatrice, pendant qu’un tiers de la population survit sous le seuil de pauvreté.

Léon XIV propose un triptyque simple mais exigeant

C’est donc un diagnostic sans appel, qui nomme frontalement ce que nombre d’Angolais taisent par peur de répression, que le pape s’est autorisé à formuler devant des foules compactes, attentives et applaudissantes. Malgré la fin de la guerre civile, l’Angola demeure en effet prisonnier de ses fractures, marquées par des inégalités criantes, une captation persistante des ressources et la désillusion d’une jeunesse en quête de lendemains meilleurs. A cela s’ajoute la prolifération de mouvements religieux concurrents, révélatrice d’un vide que les institutions peinent encore à combler. Face à ces maux, le pape Léon XIV propose un triptyque simple mais exigeant, fondé sur la justice, la réconciliation et le courage politique. Il appelle à ne pas craindre la dissidence, à écouter les jeunes, à honorer les anciens, en somme, à gouverner autrement. Le message est limpide, mais encore faut-il que ces remarques trouvent une oreille disposée à entendre, et surtout une volonté prête à agir. Or, la réaction du pouvoir angolais, en décalage presque caricatural avec les préoccupations populaires, jette une ombre sur la portée réelle des propos du Pape. Ceux-ci risquent de glisser sur les parois lisses d’un système politique largement immunisé contre toute remise en question. Aux appels à la bonne gouvernance lancés aux dirigeants angolais, le président João Lourenço a répondu par un discours hors-sol, éludant les questions de fond au profit d’une rhétorique de souveraineté et de diversion diplomatique, bien éloignée des préoccupations immédiates de ses concitoyens. Faut-il dès lors conclure à l’inutilité de ce voyage apostolique ? La tentation existe, au regard du contraste entre la franchise du pape et la réaction pour le moins distante du président Lourenço. On pourrait même se demander si la parole pontificale, proférée samedi à Luanda, puis à Muxima et à Saurimo, n’est pas un simple cautère sur une jambe de bois ; tant les graines de justice sociale semées par Léon XIV trouveront difficilement un terrain fertile dans un système piloté par un parti ultra-dominant et peu enclin à l’introspection.

Le pape n’a peut-être pas parlé aux dirigeants d’aujourd’hui, mais aux citoyens de demain

Pour autant, enterrer la portée de ces interpellations serait prématuré. L’histoire montre que les paroles prophétiques ne produisent pas toujours des effets immédiats, surtout sous des régimes habitués à l’inertie et à l’opacité, et qu’elles s’inscrivent dans la durée, si bien que le pape n’a peut-être pas parlé aux dirigeants d’aujourd’hui, mais aux citoyens de demain. C’est avec cet espoir qu’il quittera Luanda, le 21 avril, pour poursuivre son périple en Guinée équatoriale. Là encore, au-delà des rites et des foules, c’est la capacité de la parole pontificale à faire bouger les lignes dans ce pays verrouillé, hermétique à toute injonction extérieure et profondément réfractaire à tout bouleversement de l’ordre établi, qui sera mise à l’épreuve.

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