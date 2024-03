SOINS DE BEAUTE : Quel fond de teint pour quel type de peau

Parmi les choses dont nombre de femmes ne peuvent s’en passer, figure le fond de teint. La preuve, il suffit d’ouvrir le sac à main de bien des femmes pour se convaincre de la présence de “ce compagnon ” devenu inséparable qu’est le fond de teint. Or, trouver la fondation parfaite de son fond de teint en vue d’obtenir le visage que l’on souhaite, n’est toujours pas chose aisée. Dans ces lignes ci-dessous, nous vous proposons quelques astuces et conseils qui peuvent aider à avoir un maquillage réussi, c’est-à-dire non agressif et surtout adapté à votre type de peau.

Se maquiller le visage c’est surtout savoir choisir et appliquer ses cosmétiques. Ainsi, un beau fond de teint est celui là-même qui doit s’adapter à votre type de peau, et disposer des caractéristiques nécessaires pour venir apporter du soin tout en vous maquillant. L’objectif sera évidemment de ne pas aggraver vos faiblesses sur le plan épidermique, mais plutôt de venir les contrebalancer. Vous devez à la fois vous sentir belle et mieux dans votre peau !

–Fond de teint pour peau sèche

Si vous possédez une peau sèche, optez pour un fond de teint léger, fluide, facile à appliquer. Celui-ci pourra éventuellement être doté d’agents hydratants, afin de soulager votre peau. Néanmoins, les produits matifiants ou trop couvrants ne vous conviendront pas.

-Fond de teint pour peau mature

Votre peau est mature ? Optez pour une texture qui soit légère. La BB crème est une alternative, tout comme le fond de teint fluide. Les produits trop épais ont tendance à accentuer les rides et ridules, pour cette raison, ils ne seront pas conseillés pour votre type de peau. Certains fonds de teint dédiés aux peaux matures contiennent des actifs anti-âges dont le but est d’en améliorer l’aspect.

-Fond de teint pour peau grasse

En cas de peau grasse, en particulier si vous avez quelques imperfections, optez pour un fond de teint ayant un fini poudré, apte à matifier notamment la zone plus encline à briller au cours de la journée. Le but sera d’unifier le teint, et d’améliorer l’aspect du visage. Néanmoins, pour dissimuler les imperfections, utilisez un anti-cernes. Il ne sera pas utile d’appliquer un surplus de fond de teint.

–Fond de teint pour peau bronzée

Si votre peau est bronzée, c’est dire qu’elle est belle et lumineuse. Ne l’éteignez pas en portant un fond de teint qui soit trop couvrant. Privilégiez plutôt un produit léger, de type crème teintée.

-La bonne couleur de fond de teint

Il sera important de choisir la teinte qui vous convienne, qui vous mette en valeur. Certaines pensent que l’application d’un produit supérieur à sa carnation en termes de teinte, a tendance à donner bonne mine. C’est malheureusement fréquemment un faux pas et il faudra choisir son fond de teint en suivant parfaitement sa carnation. Pour cela, testez le produit sur le bas de votre visage, au niveau de la mâchoire, et non sur votre main, car sa carnation sera plus foncée à cet endroit, ce qui peut vous induire en erreur. Outre l’intensité de la couleur, sachez qu’il existe également trois types de couleurs : les dorées, les rosées, les neutres. Il faudra également choisir une tonalité qui convienne parfaitement à votre peau. Même si le fond de teint est un accessoire de beauté qui vous donne un résultat parfait, cela ne veut pas dire qu’il faut en abuser car chaque produit à ses inconvénients. En effet, un fond de teint est chargé en produits chimiques synthétiques qui peuvent être synonyme de problèmes, d’autant plus que ces produits restent toute la journée sur la peau. Pour celles qui ont des peaux avec des imperfections, il faut éviter tout abus. Par contre, si vous avez une peau normale, éloignez-vous de ces produits car il n’y a rien de plus beau que le naturel.

Source : parfumdo.com, aichatouly

Rassemblés par Colette DRABO