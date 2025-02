SOMMET EAC/SADC SUR LA RDC : Le tout n’est pas de prendre des engagements…

Depuis la prise de Goma, la capitale du Nord-Kivu, par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, les initiatives en vue du retour de la paix, se multiplient. La dernière en date qui suscite beaucoup d’espoirs, est le sommet conjoint de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), tenu, le 8 février dernier, à Dar-es Salam en Tanzanie. A l’occasion, les dirigeants des deux organisations régionales ont accordé leurs violons puisqu’ils appellent unanimement à un « cessez-le feu immédiat » des hostilités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo (RDC). Certes, on peut déplorer l’absence, dans la capitale tanzanienne, du président congolais Félix Tshisékedi. Mais on peut, tout de même, se féliciter de ce que le sommet ait refermé ses portes sur une note d’espoir. Car, en plus de la cessation des hostilités qu’exigent l’AEC et la SADC, il est envisagé l’ouverture de négociations avec le M23 et la mise en place d’un « plan de sécurisation pour Goma ». Mais dans ce conflit à forts relents communautaires où se jouent beaucoup d’intérêts, le tout n’est pas de prendre des engagements. Loin s’en faut ! Il faut que les uns et les autre fassent montre de sincérité en respectant leurs promesses. A contrario, la paix que les populations de Goma appellent de tous leurs vœux, sera un véritable serpent de mer.

Cela dit, les présidents Paul Kagamé et Félix Tshisékedi accepteront-ils, à défaut de fumer le calumet de la paix, de s’inscrire dans une logique d’apaisement ? Rien n’est moins sûr. Surtout que dès le lendemain du sommet de Dar-es Salam, Kinshasa dit déplorer l’absence, dans le communiqué final, de condamnation du Rwanda pour « agression » de son territoire. Pendant ce temps, Kigali, de son côté, salue « un sommet historique et fructueux qui propose des solutions de court, moyen et long termes pour le retour de la paix dans l’Est de la RDC ». En tout cas, la résolution prise par les chefs d’Etat de l’AEC et de la SADC, demandant à Kinshasa d’ouvrir des négociations avec toutes les parties prenantes au conflit, réconforte le Rwanda de Paul Kagamé qui n’avait jamais eu de cesse d’appeler à un dialogue direct entre les autorités congolaises et le M23. Toutefois, Félix Tshisékedi acceptera-t-il de ravaler son orgueil en serrant la main à ceux qu’il a toujours considérés comme des « terroristes » ? Il faut l’espérer d’autant plus que même au plan interne, les religieux qui tentent de calmer le jeu, appellent également à un « consensus national ».

En tout cas, pour que les mêmes causes ne reproduisent pas les mêmes effets, le président Félix Tshisékedi gagnerait à mettre le pied à l’étrier ; lui dont le fauteuil s’en trouve de plus en plus menacé et ce, au regard des critiques dont il fait l’objet de la part d’opposants politiques, et non des moindres. Saura-t-il faire montre de sursaut et de discernement pour desserrer l’étau autour de lui ? On attend de voir. De toute évidence, si les engagements pris à Dar-es Salam, ne sont pas respectés, il faudra craindre pour la suite des évènements. Car, l’appétit venant en mangeant, le M23, fort de sa victoire militaire sur le terrain, promet, après la prise de Goma, de continuer sa progression vers Kinshasa. Quant au président Paul Kagamé, il ferait aussi mieux d’arrêter de jouer les pyromanes au prétexte que son pays, en s’engageant aux côtés du M23, cherche à se défendre. On veut bien y croire, mais ses agissements laissent parfois croire qu’il n’est ni plus ni moins que le cheval de Troie de puissants du monde tapis dans l’ombre qui profitent de la guerre à Goma, pour piller les précieuses ressources dont regorge la RDC. Pour un dirigeant qui s’est toujours présenté comme un panafricaniste bon teint, une telle attitude frise l’incohérence voire l’indécence.

« Le Pays »