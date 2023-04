SORTIE DE L’IMAM HAIDARA SUR LA GESTION DE LA TRANSITION AU MALI : Assimi Goïta doit tendre l’oreille

Il s’appelle Cheick Chérif Ousmane Madani Haïdara. Il est le chef du Haut conseil islamique du Mali. Connu pour n’avoir pas la langue dans sa poche, il a retenu l’attention de plus d’un à l’occasion de la nuit du destin qui marque les derniers jours du mois de Ramadan. En effet, il n’a pas manqué l’occasion, dans son prêche, de revenir sur la gestion de la transition au Mali, appelant ainsi au passage les plus hautes autorités à la vigilance et à plus d’ouverture. « Assimi doit être vigilant. Il doit observer la situation, sinon, les hommes qu’il a choisis vont lui causer des problèmes », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Vous pouvez vous tromper. Ouvrez vos portes pour discuter. Que ce soit des politiques, des citoyens, recevez les bonnes idées (…) Si un pauvre est abusé, le pouvoir tombe ». Pour un conseil qui sonne comme une sévère mise en garde, c’en est un surtout au regard de la place de choix qu’occupe le premier responsable du Haut conseil islamique au Mali. Cela dit, il revient au président de la transition, Assimi Goïta, qui est ainsi interpellé, de savoir se montrer bon prince en arrêtant non seulement d’emprisonner systématiquement tous ceux qui critiquent sa gestion des affaires, mais aussi en allant à l’écoute du peuple malien. Car, il a beau être tout- puissant, il n’est pas un omniscient capable de savoir tout et ce qui se passe partout au Mali. C’est pourquoi quand on préside aux destinées d’une nation, on doit avoir le dos large et accepter les critiques, d’où qu’elles viennent.

Goïta a tout à gagner en descendant de son piédestal afin de rectifier le tir

Certes, on n’est pas étonné qu’en bon bidasse, Assimi Goïta se montre allergique à la contestation, mais il oublie que la gestion du pouvoir est avant tout une affaire politique. Et qui dit politique sous-entend la contradiction et le débat d’idées. Et pour autant qu’il soit sincère avec lui-même, Goïta, s’il accepte de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur, doit avoir l’humilité de reconnaître que tout n’est pas rose au Mali. Loin s’en faut ! A preuve, à l’insécurité liée au terrorisme qui endeuille quotidiennement des familles, s’ajoute la vie chère qui a fini par plonger de nombreux ménages dans la misère au Mali. On oublie volontiers les nombreuses atteintes aux libertés individuelles et collectives. En témoigne l’embastillement des opposants politiques et autres activistes. C’est le cas du chroniqueur de renommée, Youssouf Bathily alias Ras Bath qui, depuis le 13 mars dernier, croupit en prison pour avoir déclaré que l’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maïga, a été « assassiné ». Il en est de même pour l’activiste Rokia Doumbia dite « Tantie Rose », qui a aussi été placée sous mandat de dépôt. Son seul péché, c’est d’avoir dénoncé la flambée des prix des denrées alimentaires, tout en relevant que la transition en cours au Mali « est un échec avec un bilan de 0% ». De ce qui précède, on peut affirmer que si l’Imam Haïdara n’était pas une personnalité religieuse, il y a longtemps que Goïta l’aurait envoyé en tôle. Goïta a tout à gagner en descendant de son piédestal afin de rectifier le tir.

Boundi OUOBA