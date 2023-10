TOUR DU FASO 2023 : Relever à tout prix le défi de l’organisation

Le Tour cycliste du Faso a démarré hier jeudi 26 octobre 2023, avec la présentation des différentes équipes, et prendra fin le 5 novembre prochain. Il se déroulera en dix étapes, sur une distance totale de 1929,800 kilomètres. Et ce, malgré la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays. En organisant cette compétition avec certains pays d’Afrique, le Burkina Faso veut montrer à la face du monde qu’il est encore fréquentable et que la pratique du sport est toujours possible malgré les attaques répétées qu’il ne cesse de subir. Au-delà de son caractère festif, cette 34e édition du tour du Faso qui se tient dans un contexte difficile pour notre pays, montre l’engagement de nos autorités à ne point céder face aux forces du mal qui menacent notre patrie dans son existence. A travers des évènements d’envergure internationale tels que le Tour du Faso, le FESPACO, le SIAO et bien d’autres, le Burkina Faso prouve que tel un roseau, il plie mais ne rompt pas. Cela dit, le tour du Faso connaîtra la participation de certains pays frères qui ont répondu favorablement à l’invitation du Burkina Faso. Cette marque de solidarité et d’amitié des coureurs étrangers, est la preuve manifeste de leur attachement à l’intégration africaine.

Le comité d’organisation pourra compter sur le soutien de l’Etat burkinabè

L’enjeu majeur de cet évènement dont l’importance n’échappe pas aux tenants du pouvoir actuel, est sans conteste la question de la sécurité. Gageons que le comité d’organisation qui a affiché sa ferme volonté de tout mettre en œuvre pour que la compétition se déroule dans de bonnes conditions, saura relever le défi à tous les niveau, y compris de l’organisation. Il y va de sa crédibilité et au-delà, de celle des autorités de la transition. Un autre enjeu concerne les sponsors. En effet, en l’absence de certaines entreprises françaises qui ont décidé de ne pas associer leur image à cette 34e édition du tour pour les raisons que l’on sait, le comité d’organisation pourra néanmoins compter sur le soutien de l’Etat burkinabè qui a respecté ses engagements en dépit de tout. Mais aux dires des organisateurs, malgré les difficultés, cela n’aura pas une grande incidence sur le Tour. La fête aura bel et bien lieu en présence, notamment de trois équipes burkinabè à savoir les équipes régionales du Centre et de l’Ouest et l’équipe nationale A.

Seydou TRAORE