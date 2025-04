VOLONTE ANNONCEE DE KINSHASA ET L’AFC/M23 D’ALLER A UNE TREVE : Pourvu que les acteurs soient sincères !

Après les rendez-vous manqués de Luanda et de Nairobi, et si le salut des Congolais, pris dans l’engrenage de la guerre opposant le gouvernement central et les rebelles du M23, venait finalement de Doha? En tout cas, pour l’heure, la médiation qatarie a réussi là où toutes les initiatives africaines de médiation à cette crise, ont échoué. Elle a d’abord frappé un premier grand coup en réussissant, contre toute attente, à réunir au tour de l’émir, les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame, deux chefs d’Etat qui ne voulaient pas se voir même en peinture. Après cette rencontre surprise, les combats ont baissé d’intensité sur le terrain, et les passes d’armes entre les deux dirigeants ont quasiment cessé. Peut-être la médiation qatarie a-t-elle opéré sa magie ? On est tenté de le croire. Mais Doha ne s’est pas arrêtée là. Elle a encore réalisé quelque chose d’assez inédit : organiser les premières discussions directes entre le M23 et le gouvernement congolais.

Tout le mal que l’on puisse souhaiter à la RDC, c’est que cette trêve annoncée soit effective

Même si les choses ont traîné, après notamment une longue série d’échanges sans résultats, entre les deux parties, on est arrivé à un stade où un espoir de paix est plus que jamais permis. Pour cause, les pourparlers semblent sur la bonne voie. On est même arrivé à un tournant décisif dans cette guerre qui a semé tant de désolation en République démocratique du Congo (RDC), notamment dans sa partie orientale où les violences ont fait des milliers de morts. En tout cas, c’est une étape cruciale pour faire cesser les violences. En effet, le gouvernement congolais et le M23 ont exprimé leur volonté commune d’aller à une trêve devant conduire à l’instauration d’un cessez-le-feu effectif dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu occupées par les rebelles soutenus, dit-on, par le Rwanda. Alors oui, ce n’est pas encore un accord de cessez-le-feu. Oui, ce n’est pas non plus une trêve. Et oui, à ce stade, ce n’est qu’une simple déclaration d’intention. Mais cette déclaration qui a été lue le 23 avril dernier, sur la chaîne nationale, traduit un engagement ferme : celui des deux parties à œuvrer en faveur du retour à la paix dans ce vaste pays immensément riche en ressources naturelles. Et elles semblent d’autant plus avancer dans le sens de cette paix tant recherchée qu’elles ont toutes les deux réaffirmé leur engagement en faveur d’une cessation immédiate des hostilités dans les zones de braise. A en croire les termes de la déclaration commune, les deux parties ont aussi exprimé leur disposition à « respecter immédiatement » ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu’à leur conclusion. C’est déjà une bonne nouvelle, en attendant de voir la concrétisation de cette trêve qui, sans doute, va donner un souffle nouveau aux populations meurtries par les affres de cette guerre qui n’a que trop duré. Tout le mal que l’on puisse donc souhaiter à la RDC, c’est que cette trêve annoncée soit effective et qu’elle aboutisse surtout à une paix durable. Mais cela ne se fera pas sans une réelle implication des Congolais. C’est en cela que les discussions directes entre les principaux protagonistes sous l’égide du Qatar, qui ont abouti à ces promesses pleines d’espoir, constituent déjà un bon pas.

Les deux parties gagneraient à faire des concessions en vue d’une sortie de crise

Pourvu maintenant que les différentes parties soient sincères dans le respect des engagements pris à Doha dans le sens du retour de la paix en RDC. Parce que, ce ne sont pas les engagements qui manquent pour mettre fin au conflit dans ce pays. A preuve, plus d’une demi-douzaine de cessez-le feu et trêves ont été signés depuis que le M23 a repris les combats en 2021. Mais ces accords n’ont jamais été respectés. C’est donc dire que ce qui a le plus manqué tout au long de cette guerre, et qui, jusque-là, a prolongé les souffrances des milliers de Congolais, c’est la sincérité des acteurs. Pour diverses raisons qui, généralement, se résument à des intérêts personnels et très égoïstes, les différents intervenants qui sont arrivés en pompiers pour éteindre les braises incandescentes du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ont eu du mal à s’accorder sur l’essentiel qui est de sauver les pauvres populations qui paient un lourd tribut dans ce conflit. Ce qui a également compromis toutes ces initiatives de paix qui ont été entreprises dans cette crise, c’est le manque de confiance entre les principaux protagonistes qui n’ont eu de cesse de se regarder en chiens de faïence. Ainsi, malgré les efforts de médiation du Qatar, des points d’achoppement subsistent entre les deux parties. Et si ce n’est pas la libération de prisonniers du M23, qui cristallise les tensions, c’est la légitimité de la délégation congolaise qui est remise en cause. C’est dire si les deux parties gagneraient à faire des concessions en vue d’une sortie de crise. Car, la paix ne se construit pas dans la méfiance et la radicalisation, mais dans la confiance autour d’un dialogue franc et sincère.

«Le Pays»