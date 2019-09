COUP DE CŒUR

Tenue du procès du putsch manqué : félicitations à tous les acteurs !

Après dix-huit mois de débats contradictoires, le procès du putsch manqué du 15 septembre 2015 a connu son épilogue en début de semaine en cours. Peu importe, pour nous, le verdict qui a été prononcé à l’encontre de X et Y, mais nous tenons à saluer la tenue du procès en elle-même. Car, que n’avions-nous pas entendu ? Certains avaient juré ciel et terre que ce procès ne se déroulerait pas sereinement au moment où d’autres promettaient un déluge de feu sur la salle des banquets de Ouaga 2000 où se sont déroulées les audiences. Mais il n’en a rien été si bien que le procès est arrivé à terme sans grabuge. C’est le lieu de saluer tous les acteurs pour la courtoisie dont ils ont su faire montre, les uns envers les autres.

COUP DE GUEULE

Enlèvement de fillettes à Koudougou « il faut quitter dans ça » !

Deux jeunes filles âgées de 15 et 17 ans, ont été enlevées depuis le 13 août dernier. Il ressort qu’elles sont gardées par des garçons qui refusent de les libérer et qui, par ce truchement, entendent les marier de force. Voyez-vous ? On se croirait à l’époque ancienne où certaines pratiques avaient pignon sur rue. C’est pourquoi il faut tout faire pour identifier et sanctionner à la hauteur de leur forfait, les auteurs de ce rapt pour que cela serve de leçon aux autres apprentis sorciers.