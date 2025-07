LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Lutte contre les sinistres : bravo aux sapeurs-pompiers !

Ils mènent un travail remarquable sur le terrain, mais le plus souvent dans l’ombre. Il s’agit, en effet, des sapeurs-pompiers qui, de jour comme de nuit, sont au four et au moulin. En cas d’incendie, d’accident de la circulation, d’inondation ou de noyade…, ils sont appelés à la rescousse. Et dans bien des cas, ils parviennent, au péril de leur propre vie, à sauver des victimes. Des cas concrets, il en existe tellement que l’on ne pourra pas les citer exhaustivement. D’où la nécessité de leur rendre hommage pour leurs multiples actions de protection civile. Bravo à vous, soldats du feu ! La Nation vous doit une fière chandelle !

COUP DE GUEULE

Déversement de déchets dans la rue : haro sur des comportements répréhensibles !

Avec la saison pluvieuse qui s’est installée, on voit des gens qui profitent des eaux de pluies pour écouler les déchets extraits de leurs fosses septiques. De tels agissements vont à l’encontre de l’hygiène, tant ils contribuent à rendre insalubres certains quartiers. Voyez-vous ? Si ce n’est pas de l’incivisme, dites-nous à quoi cela ressemble ? Franchement, il faut que cessent certains comportements qui n’honorent ni leurs auteurs ni notre pays. S’il le faut, l’autorité doit bander les muscles. Car, il y a des gens qui, dans ce pays-là, n’entendent que le langage de la force.