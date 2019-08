BATTERIE ELECTRONIQUE : Quelques conseils pour l’achat

Imaginez que vous ayiez une batterie comprenant un choix presque illimité de caisses, de toms, de pédales, de cymbales et une variété de sons de percussion. Envisagez de jouer des morceaux complexes impliquant plusieurs tambours, ce qui serait physiquement impossible pour les simples mortels. Tout cela est possible avec un kit de Batterie Electronique.

Dans les prochaines publications, on va vous aider à faire le bon choix lors de l’achat de batterie électronique. Ces instruments vous permettent de puiser dans une variété infinie de sons. Quel que soit le réglage musical choisi, cette solution offre une gamme de sons presque illimitée à associer à n’importe quel genre de musique.

La maniabilité, un critère essentiel

Les critères clés lors de l’essai de batterie électronique, sont la sensation et le ton. Assurez-vous d’une part, de frapper chaque cymbale sous tous les angles, durement et doucement, et que l’écoute permet de suivre le jeu expressif et nuancé. D’autre part, il faut veiller à ce que le son soit authentique.

Par ailleurs, l’achat de batterie électronique qui ne supportera pas votre position ralentira votre progression et pourrait même causer des blessures. Ainsi, il ne faut pas négliger l’importance vitale du support de batterie, qui doit être suffisamment résistant, ergonomique et presque infiniment modulable.

Considérer le module de batterie

Le module est le cerveau de votre batterie. Les modèles comprennent le type, le nombre et la qualité des sons. La plupart proposent une variété d’instruments et d’effets spéciaux. Certains proposent des niveaux de volume indépendants pour chaque déclencheur afin de créer des mixages personnalisés.

Les modules offrent également un choix de kits de batterie prédéfinis optimisés pour des genres musicaux spécifiques tels que le jazz, le rock… Une simple pression sur un bouton appelle instantanément un tout nouveau kit. De nombreux modules vous permettent de créer vos propres kits personnalisés.

Stéphane DATHE