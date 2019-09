Comment poser une réclamation suite à un retard d’avion Corsair ?

La compagnie internationale Corsair, anciennement Corsairly, est une compagnie aérienne française qui exploite des services long-courriers vers plusieurs destinations. Il arrive parfois que cette compagnie connaisse des perturbations de vol pouvant faire perdre assez de temps aux passagers. Il est alors possible pour ces derniers de poser une réclamation pour retard en ligne.

Quelles sont les conditions pour poser une réclamation suite à un retard d'avion Corsair ?

Afin d'obtenir une compensation de la part de la compagnie Corsair, il est nécessaire que l'origine de ce retard incombe à la compagnie aérienne. Une réclamation ne saurait aboutir dans les cas où l'on peut imputer les annulations ainsi que les retards de vol à des facteurs indépendants tels que les conditions climatiques et certains évènements exceptionnels. Vous ne pouvez effectuer une réclamation que si votre avion accumule un retard de 3 heures ou plus pour un trajet de 1500 km et moins. Pour un trajet compris entre 1500 km et 3500 km, vous ne pourrez prétendre à un dédommagement que si votre vol possède un retard de plus de 3 heures. Dans le cas où le trajet est de 3500 km ou plus, votre vol doit avoir eu un retard d'au moins 4 heures avant que vous ne puissiez prétendre à une indemnité.

Les documents nécessaires pour une réclamation

Afin de poser, votre réclamation à la compagnie aérienne, vous devez d'abord constituer un dossier qui doit contenir vos documents de voyage. Ceux dont vous aurez besoin sont : la carte d'embarquement, l'étiquette de baguage, la confirmation de réservation, l'attestation de retard et le billet électronique. Afin de bien formuler votre lettre, vous devez connaître la raison du retard du vol

Retard d'avion Corsair : comment poser sa réclamation ?

Le plus simple moyen de poser ses réclamations en cas de retard d'avion est de contacter un organisme spécialisé dans les droits des passagers. Il est également possible de poser directement sa réclamation à la compagnie aérienne Corsair à travers son numéro ou son adresse postale. Vous pouvez aussi faire part de votre demande à partir d'une lettre de service. Il s'agit d'une option très désavantageuse qui vous découragera très rapidement. Les transporteurs useront de plusieurs moyens afin d'éviter de payer votre indemnité. En effet, le traitement de votre réclamation prendra relativement énormément de temps. Il peut même arriver que votre requête ne soit pas traitée. De même, les chances que vous receviez une réponse favorable sont très minces. Il serait largement préférable que vous vous adressiez directement à un organisme spécialisé dans les droits des passagers.

Se faire aider par une structure spécialisée

Pour demander de l'aide à une structure spécialisée, il vous suffira de remplir un formulaire disponible sur le site internet de l'organisme. Il vous indiquera plus tard si votre dossier est conforme ou pas aux exigences nécessaires pour obtenir une indemnisation. Si les démarches établies par cette structure aboutissent, cette dernière récupérera 25 % de commission sur l'indemnité obtenue.

Ce genre d'entreprise se constitue d'avocats et de véritables experts qui ont de leur côté toute l'expérience et les moyens nécessaires pour obtenir au plus vite l'indemnisation à laquelle vous avez droit. Vous ne dépensez rien, et vous n'aurez à les payer que si leurs efforts sont couronnés des résultats attendus.

Le prix à réclamer comme indemnité

Le montant auquel on peut prétendre lors de retard de vol est fixé par la réglementation européenne en charge des droits des passagers aériens. Ce montant est fixé en fonction de la distance du vol. Pour un trajet de moins de 1500 km, vous aurez droit à 250 euros. Dans le cas où la distance du trajet est comprise entre 1500 km et 3500 km, vous aurez droit à 400 euros. Si le trajet s'étend sur plus de 3500 km, vous aurez droit à 600 euros. Les passagers reçoivent généralement une indemnisation de 600 euros lors d'un retard de vol, car les vols de Corsair sont des long-courriers. Cependant, la loi prévoit une réduction du montant d'indemnisation dans certaines circonstances, comme dans le cas où il s'agit d'un vol de longue distance ayant accumulé un retard entre 3 et 4 heures.

Faire attention aux avoirs proposés par la compagnie

Il arrive souvent que la compagnie aérienne offre des avoirs aux passagers au lieu des indemnités. Évitez ces offres. En effet, les avoirs ne sont pas conformes au prix d'indemnité posé par la réglementation européenne en charge des droits des passagers aériens, car ces avoirs sont très souvent des bons de voyage ayant une valeur inférieure au prix d'indemnité posé par la loi.

Est-il possible de recevoir des frais supplémentaires de la part de Corsair ?

Lorsque le dédommagement financier ne peut-être cumulé avec les bons de voyage, il l'est avec d'autres frais. Vous pouvez par exemple demander à ce que les frais liés à l'assistance des passagers par Corsair soient remboursés. Lorsque les passagers attendent à l'aéroport pour un vol de remplacement,

la compagnie aérienne est obligée de les prendre en charge. L'assistance des passagers propose des crasses-croûtes et des boissons servis gratuitement. Aussi, les passagers pourront prétendre à des appels téléphoniques gratuits. Vous obtiendrez aussi en cas de report de vol un hébergement et un transport gratuits. Il est possible d'exiger de Corsair un remboursement du montant correspondant lorsque vous prenez vous-même en charge les dépenses. Il faudra au préalable présenter des tickets de caisses et factures témoignant de ces dépenses. Vous pouvez réclamer un remboursement de votre billet d'avion si la compagnie aérienne Corsair ne vous offre pas un vol de substitution alors que vous attendez pendant plus de 5 heures à l'aéroport.

Les retards de vols avec Corsair donnent aux passagers le droit de poser des réclamations et de bénéficier d'indemnités. Il est possible de poser sa réclamation directement à la compagnie, même si cette option n'a que bien peu de chance d'aboutir. Pour économiser de l'énergie, du temps et de l'argent et avoir l'assurance que vous obtiendrez gain de cause, tournez-vous au plus vite vers une structure spécialisée.

Franck Mori