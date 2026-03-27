L’AMBASSADEUR DE CHINE AUX JOURNALISTES DES EDITIONS « LE PAYS » :« Vous êtes intelligents, vous êtes les yeux et les oreilles de la société»

Le nouvel ambassadeur de la Chine au Burkina, Zhao Deyong, était dans les locaux des Editions « Le Pays », sis aux 1200 Logements, à Ouagadougou, dans l’après-midi du 26 mars 2026. Le diplomate chinois a promis de renforcer la coopération entre sa représentation diplomatique et les médias. Le canard bleu, selon lui, est un « bon partenaire » de l’ambassade.

C’est à 14h 00mn, heure du rendez-vous, que l’ambassadeur de la Chine au Burkina Faso, qui a présenté ses Lettres de créance en décembre 2025, a été reçu par les premiers responsables de la rédaction des Editions « Le Pays ». L’entrevue se déroule dans la salle de rédaction. A la tête d’une délégation de l’ambassade, le diplomate en poste depuis maintenant un an, a déclaré ceci : « Le journal « Le Pays » est un bon partenaire ». Et il a ajouté ceci : « Vous êtes intelligents, vous êtes les yeux et les oreilles de la société ». Et très vite, il a décliné sa mission. Notre souhait, a-t-il précisé, est de rapprocher les peuples burkinabè et chinois. « Nous allons offrir plus de chances aux jeunes dans le domaine de la technologie. Nous allons aussi renforcer notre coopération avec les médias. Recommandez-nous chaque année des collègues pour qu’ils partent en Chine. Ils seront bien accueillis dans le cadre de leurs reportages afin de faire découvrir davantage la Chine aux Burkinabè », a-t-il mentionné comme vision dans les relations avec les médias burkinabè. « Le Pays » est un média partenaire de la Chine. C’est en substance ce qu’a estimé ce nouvel ambassadeur qui souhaite devenir « l’ami des journalistes ».

« Cette visite traduit l’intérêt que l’ambassade accorde à la communication »

Le Directeur des Rédactions, Boundi Ouoba, a souligné que le journal est « très honoré » de cette visite, d’autant plus qu’il est l’un des rares ambassadeurs accrédités au Burkina, à avoir effectué le déplacement du journal. « Vous êtes le 3e ambassadeur chinois accrédité au Burkina depuis le rétablissement des relations diplomatiques. Cette visite nous fait plaisir. Soyez rassuré de notre entière disponibilité à vous accompagner tant que nous le pouvons », a-t-il dit. De l’avis du Rédacteur en chef du journal « Le Pays », Dabadi Zoumbara, « cette visite traduit l’intérêt, que l’ambassade accorde à la communication. Nous allons renforcer les relations sur ce plan. Nous souhaitons un partenariat basé sur le respect mutuel », a-t-il exprimé. D’autres sujets se sont invités aux débats, notamment les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur l’Afrique en général et le Burkina en particulier. En 2025, la Chine a accordé au Burkina, au moins 8 000 visas, un nombre qu’elle compte augmenter en 2026. Tout ceci, dans le cadre des quatre axes de coopération sino-burkinabè que sont l’agriculture, la santé, l’énergie et le domaine militaire.

Boureima KINDO