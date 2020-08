COUP DE GUEULE

Massacre d’enfants dans le Nord : le comble de la bêtise !

Alors qu’ils conduisaient leurs troupeaux respectifs, huit enfants ont trouvé la mort suite à l’explosion d’un engin explosif. C’était le 1er août dernier à Tangaye, dans la province du Yatenga. Deux autres grièvement blessés ont été évacués au CHR de Ouahigouya pour des soins. Oh, bonnes gens, où allons-nous ? Pourquoi s’en prendre à des enfants qui, en plus d’être des innocents, ne comprennent même pas le sens du combat que mènent ces bandits déguisés en djihadistes. Franchement, c’est le comble de la bêtise humaine !

COUP DE CŒUR

Don de respirateurs au Burkina : merci à la chine !

Afin de contribuer à la lutte contre le Covid-19, la République populaire de Chine a, une fois de plus, laissé parler son cœur. En effet, suite à une demande formulée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, elle a offert 46 respirateurs afin d’accroître les capacités de soins médicaux contre les maladies respiratoires en cette période de pandémie. Ce don a été remis le 29 juillet dernier par l’ambassadeur de la Chine au Burkina. Merci donc aux autorités chinoises et vivement que leur geste fasse des émules