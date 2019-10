IL ETAIT TEMPS !

Afin de lutter contre les incursions meurtrières de groupes armés au Sahel et au Centre-Nord, les autorités locales y ont instauré un couvre-feu depuis le début de la semaine en cours. Il était vraiment temps quand on sait que les deux régions sus-citées sont en proie à des violences terroristes tous azimuts si fait que nombreux sont nos compatriotes qui, pour sauver leur peau, ont pris la poudre d’escampette. Espérons donc qu’avec ces nouvelles mesures, les Forces de défense et de sécurité (FDS) porteront l’estocade à l’ennemi.