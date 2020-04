IL ETAIT TEMPS !

L’Assemblée nationale a adopté, le 14 avril dernier, un projet de loi portant création d’un Tribunal de grande instance Ouaga II. Seront sous le ressort territorial de cette juridiction, les arrondissements 6, 7, 10, 11 et 12 de la ville de Ouagadougou. A ceux-ci, il faudra ajouter les communes rurales de Saaba, de Komsilga, de Koubri et de la province du Bazèga. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps, au regard de la taille de la population de Ouagadougou qui croît d’année en année. C’est, du reste, ce qui explique parfois la lenteur et la lourdeur constatées dans le traitement de certains dossiers judiciaires.