La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Sensibilisation des transporteurs et chauffeurs : merci à l’ONASER !

Afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière et à la protection du patrimoine routier, l’Office national de la sécurité routière (ONASER) a organisé un atelier de formation au profit de 50 transporteurs et chauffeurs. C’était les 1er et 2 août derniers à Dédougou, dans la Boucle du Mouhoun. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’une initiative qui vaut son pesant d’or quand on sait que le mauvais comportement de certains usagers de la route, demeure la principale cause des accidents. C’est pourquoi tout en félicitant l’ONASER, on lui demande de multiplier ce genre de campagnes de sensibilisation à l’intention des transporteurs et chauffeurs routiers à travers le pays. Cela permettra, du moins, on l’espère, de minimiser les risques d’accidents sur nos routes.

COUP DE GUEULE

Attaque de lieux de culte : haro sur les ennemis de la paix !

Deux églises (catholique et protestante) ont fait l’objet d’une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés. C’était le 5 août dernier, dans la région de l’Est, plus précisément à Sapkani, du nom de ce village situé dans la commune de Kantchari. Certes, la région de l’Est, on le sait, est en proie à une insécurité grandissante, mais c’est la première fois qu’une attaque dirigée contre des lieux de culte, est enregistrée. C’est la preuve, si besoin en était encore, que les forces du mal cherchent à tout prix à nous déstabiliser en semant les germes de la division. Mais peine perdue ! Car ces ennemis de la paix rencontreront sur leur chemin nos braves Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ne manqueront pas de leur porter l’estocade.