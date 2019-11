LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien à la lutte contre l’insécurité : chapeau bas au Japon !

Afin de soutenir le Burkina Faso dans la lutte sans merci qu’il a engagée contre l’insécurité, le Japon, à travers son ambassade basée à Ouagadougou, a remis du matériel roulant au ministre de la Sécurité, Ousséni Compaoré. Il s’agit de 96 véhicules et 244 motos avec des lampes projecteurs, le tout estimé à plus de trois milliards de F CFA. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’un soutien qui vaut son pesant d’or ; tant le Burkina, on le sait, est durement éprouvé. Chapeau bas donc au Japon ! Puisse son geste faire des émules !

COUP DE GUEULE

Drame à la Zone I : il faut savoir raison garder !

La scène se déroule dans un quartier de Ouagadougou, plus précisément à la Zone I. Un jeune homme, en l’occurrence un corps habillé, comme on aime à les appeler, tue sa campagne et met fin à ses jours par balles. Pour quelle raison ? Difficile d’y répondre, tant le mystère reste entier. Pour le moins, on sait que le malheureux couple venait de célébrer ses fiançailles. En tout cas, à notre avis, rien ne saurait justifier pareil drame. Certes, il est vrai que l’amour a ses raisons que la raison ignore mais il faut tout de même savoir raison garder.