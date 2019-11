La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Libération des otages de Sidéradougou : bravo aux FAN !

Les Forces armées nationales (FAN) ont mis un point d’honneur à libérer les otages enlevés le 21 novembre dernier à Sidéradougou dans la région des Cascades. Il importe peu de savoir les conditions dans lesquelles ils ont été libérés. Car, le plus important pour les familles concernées, était de voir leurs proches libérés des mains des ingénieurs du mal. C’est pourquoi il y a lieu de rendre un hommage appuyé aux FAN qui, en plus des victoires engrangées sur le terrain, viennent de marquer un bon coup. C’est bon pour le moral.

COUP DE GUEULE

Passe d’armes entre le pouvoir et l’opposition : ce n’est le moment !

Depuis quelque temps, l’on assiste à une véritable passe d’armes entre le pouvoir et l’opposition au Burkina sur fond de stigmatisation. En effet, alors que le pouvoir accuse certains partis de l’opposition d’être de mèche avec les terroristes, l’opposition demande à la Justice d’interpeller certains hiérarques de la majorité présidentielle pour « rétention de preuves ». Or, la situation du Burkina est telle que le pays a aujourd’hui besoin de l’union de ses fils et filles pour faire face à l’ennemi commun qui trouble notre sommeil. Certes, il est vrai que se lancer des piques en politique n’a rien d’anormal, mais nous rappelons aux uns et aux autres que le contexte ne s’y prête pas.