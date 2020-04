La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Soutien à la lutte contre le Covid-19 : merci au milliardaire chinois Jack Ma

Il l’avait annoncé le 17 mars dernier. Et c’est désormais chose faite. Le milliardaire chinois, Jack Ma, fondateur du géant Alibaba, s’est engagé à soutenir le continent africain dans la lutte sans merci qu’il mène contre le coronavirus. Tous les 54 pays africains dont le Burkina Faso, ont bénéficié, chacun de 100 000 masques, 20 000 kits de tests réactifs et 1 000 combinaisons de protection à usage médical et d’écrans faciaux. Ce don a été officiellement réceptionné au Burkina, le 28 mars dernier, par le ministère de la Santé, en présence de l’ambassadeur de la République populaire de Chine. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce soutien vient à point nommé quand on sait que le personnel soignant, tout comme les patients, manque parfois d’équipements. Merci donc à Jack Ma et à son pays qui font là preuve d’une grande solidarité envers les pays africains.

COUP DE GUEULE

Consignes sanitaires : éviter tout esprit de contournement !

Sitôt la mise en quarantaine de Ouagadougou, a-t-elle été annoncée par les autorités, que nombreux sont ceux-là qui se sont empressés de prendre la route de la province ou du village. Cela n’a rien de mauvais, sauf que ces gens-là oublient qu’ils peuvent être des porteurs sains du coronavirus qui s’ignorent et qu’à travers eux, l’épidémie peut atteindre les contrées les plus reculées du pays où la prise en charge pourrait être difficile. Voyez-vous ? Il faut savoir raison garder et éviter l’esprit de contournement des mesures prises par les autorités sanitaires. C’est à ce prix que nous vaincrons le Covid-19.