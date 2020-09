LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Lutte contre l’insécurité à l’Est : béret… bas aux FDS !

Après la découverte d’un obus et divers matériels de guerre dans un domicile à Tamwalbougou, dans la province de Gourma, c’est un car de transport en partance pour Fada avec à son bord des passagers et des explosifs, qui a été intercepté en fin de semaine dernière par les Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la région de l’Est. Chapeau ou du moins béret… bas aux FDS qui, en dépit du fait que l’ennemi d’en face use de méthodes perfides, font preuve de résilience et de vigilance. A l’allure où vont les choses et loin de verser dans le triomphalisme, il arrivera un jour où le terrorisme relèvera d’un lointain souvenir. Encore une fois: bravo aux boys !

COUP DE GUEULE

Parricide à Lalgaye : on reste sans voix

Un jeune homme, la trentaine bien sonnée, a mis fin aux jours de son père qu’il a assommé de coups au moyen d’un marteau. C’était le 1er septembre dernier à Lalgaye, dans le Koulpelgo. Qu’est-ce qui peut justifier un tel parricide ? C’est la question que tout le monde se pose ; tant le drame dépasse l’entendement. On reste sans voie. Car, on savait qu’un fils était prêt à tout pour défendre son père. Mais jamais, on ne pouvait imaginer qu’un enfant franchirait la ligne rouge en ôtant la vie à celui-là qui l’a mis au monde et guidé ses premiers pas. C’est le comble de l’indécence !