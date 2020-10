LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE COEUR

Soutien du monde éducatif aux FDS : un beau geste qui doit faire des émules

Afin de soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui mènent depuis quelques années, une guerre sans merci contre les terroristes, le ministère de l’Education nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) avait initié une collecte de fonds au cours de l’année scolaire écoulée. Ladite opération a permis d’obtenir la somme de 96 955 232 F CFA, qui a été injectée dans l’achat de 204 motos au profit des FDS. Merci à tous les acteurs du monde éducatif pour ce beau geste qui devrait faire des émules, tant la lutte contre le terrorisme nous concerne tous.

COUP DE GUEULE

Effondrements d’immeubles : non au laxisme dans le contrôle !

On assiste de manière fréquente, à des effondrements d’immeubles en construction à travers le territoire national avec parfois à la clé, des pertes en vies humaines. La fréquence du phénomène laisse parfois penser à du laxisme de la part des services de contrôle qui, parfois, se montrent complices de certains entrepreneurs, moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Toute chose qu’il faut déplorer quand on sait qu’un immeuble mal construit, constitue un sérieux problème de sécurité publique.