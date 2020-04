L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu,

Comme tu l’as si bien dit, l’actualité, c’est encore et toujours la pandémie du coronavirus. Cette pandémie a d’ailleurs été au cœur de la conférence des chefs d’Etat de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), réunis en visioconférence, le 27 avril dernier. Le point sur la maladie à coronavirus et son impact socio-économique sur l’espace sous-régional, ont été au menu des échanges auxquels le président du Faso a pris part. A l’issue de la conférence, les chefs d’Etat ont décidé de suspendre le Pacte de convergence et ce jusqu’au prochain sommet prévu en juillet 2020, à Yamoussoukro. Il faut dire que la zone UEMOA est très touchée par la pandémie avec 3 500 cas confirmés dont 117 décès. Justement, concernant le cas particulier du Burkina, il faut noter qu’à la date du 26 avril, il totalisait 635 cas dont 469 guérisons et 42 décès. Depuis un certain temps, le nombre de nouvelles contaminations est de moins en moins élevé; ce qui est déjà bon à prendre. Doit-on cela aux nombreuses mesures de restriction comme, entre autres, la mise en quarantaine de villes touchées par la pandémie, la suspension du trafic urbain et interurbain, la fermeture des marchés et yaars? L’on pourrait être tenté de répondre par l’affirmative mais une chose est sûre, on ne doit surtout pas baisser la garde. C’est d’ailleurs pourquoi les autorités ont décidé du port obligatoire du masque, entré en vigueur depuis le 27 avril. Une mesure qui vise à briser la chaîne de transmission. Nul n’est censé donc être dans un endroit public sans un masque de protection. Reste qu’à Ouagadougou, la mesure n’est pas totalement respectée car il y a des gens qui ont trouvé divers motifs pour ne pas le porter. Espérons qu’ils reviendront très vite à la raison.

Reprise des cours à compter du 11 mai

Cher neveu, ceux qui doivent être contents actuellement, ce sont les commerçants du grand marché Rood Wooko. Les autorités municipales ont, depuis le 20 avril dernier, décidé de la réouverture dudit marché en attendant celle des autres. Les consignes ont été claires : lavage systématique des mains, port obligatoire du masque, respect de la distanciation sociale. Respecteront-ils scrupuleusement ces mesures? On attend de voir! En tout cas, la responsabilité des commerçants est engagée et je pense que dans ce contexte de Covid-19, tout le monde a intérêt à y mettre du sien. Mais ceux qui sont par contre remontés, ce sont les commerçants des autres marchés toujours fermés, précisément ceux de Nabi yaar et de Sankariaré. Ils ont donné de la voix le 27 avril dernier en bloquant plusieurs voies aux alentours desdits marchés, pour exiger leur réouverture et ce dans un bref délai. Interpellé sur la question, le maire central de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, a confié que des concertations sont en cours pour la réouverture prochaine de tous les marchés fermés. Cher oncle, on en sait un peu plus sur la reprise des activités pédagogiques et académiques. Le gouvernement a, dans un communiqué en date du 27 avril, publié un calendrier fixant la reprise administrative en ce qui concerne le ministère en charge de l’Education nationale, pour le 4 mai prochain. Les activités pédagogiques pour les élèves en classes d’examen, reprendront le 11 mai prochain et les élèves des classes intermédiaires reprendront le chemin de l’école le 25 mai prochain. Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, la reprise des activités pédagogiques est fixée au 11 mai, de même que pour les activités de formation professionnelle. Je m’arrête là pour aujourd’hui et je souhaite un bon mois de jeûne à tous les musulmans du monde entier. Puisse Allah exaucer les différentes prières en ce mois béni. Au revoir et à bientôt!

Ton oncle