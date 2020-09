L’ONCLE AU NEVEU  

Les pluies de ces derniers jours donnent des insomnies à plus d’un. En effet, chaque fois que le ciel s’assombrit, on a peur qu’il ne nous arrose de son trop-plein. Les inondations annoncées par les services météorologiques sont en train de se réaliser. C’est la désolation un peu partout tant dans la capitale qu’à l’intérieur du pays. Je profite d’ailleurs t’informer qu’il va falloir venir en aide à la famille car la maisonnette de ta tante Tampoko, à Rimkieta, s’est effondrée après les pluies torrentielles du 5 septembre dernier. Ce jour-là, le ciel a tellement ouvert ses vannes sur la majeure partie du territoire, qu’il a causé, en plus des dégâts matériels, des pertes en vies humaines. A Ouagadougou, une femme enceinte, âgée d’une trentaine d’années, a été emportée par les eaux des caniveaux. Il a fallu l’intervention des sapeurs-pompiers pour retrouver son corps. A Kaya, trois déplacées internes dont une femme presqu’à terme et une adolescente de 14 ans, ont péri suite à l’effondrement de la maisonnette de leur voisine sur leur tente. Avec le phénomène du terrorisme, elles avaient fui leur village, Sagho, dans la zone de Guienbila, commune de Barsalogho, pour s’installer dans la zone non-lotie du secteur n°2 de Kaya. Malheureusement, leur refuge n’aura pas été le meilleur puisqu’il leur a finalement coûté la vie. Triste destin! En plus de ces trois victimes, deux autres femmes, toutes des personnes déplacées, ont été blessées dans cet effondrement. A Fada N’Gourma, à l’Est du pays, les sinistrés, après les pluies diluviennes du 5 septembre, se comptent aussi par milliers. Et selon les services de la météo, nous ne sommes pas au bout de nos peines puisqu’il en serait ainsi jusqu’à la mi-septembre. On croise les doigts et on implore Le Tout-Puissant. Notre prière est aussi que la saison des pluies arrive jusqu’à son terme afin que nous ayons de bonnes récoltes. Cher neveu, une bonne moisson, c’est ce qu’espère aussi engranger Kadré Désiré Ouédraogo (KDO), candidat à la présidentielle de novembre 2020.

Le SYNAFI en grève du 9 au 11 septembre

Il a été investi le 6 septembre dernier, devant un parterre de militants à Bobo-Dioulasso. Cet ancien cacique de l’ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), a créé, avec plusieurs autres dinosaures, le mouvement « Agir Ensemble ». Lors de son investiture, KDO a promis qu’il mettrait tout en œuvre pour être élu afin de donner une image plus rayonnante du Burkina Faso aujourd’hui méconnaissable. En la matière, il peut compter sur bon nombre de ses anciens camarades du CDP qui ont quitté ledit parti pour le rejoindre. Le dernier en date est Zambendé Théodore Sawadogo, désormais ex-7e vice-président du CDP, qui a quitté le navire pour rejoindre le mouvement Agir Ensemble. Bon vent et surtout bonne chance à tous les candidats. Parlant de législatives, les candidats ont été invités à déposer leurs dossiers du 17 au 23 septembre prochain. Bien avant cette date, c’est le « tout-puissant » Bassolma Bazié, Secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B), que tu connais bien, qui devra comparaître devant le Conseil de discipline du ministère en charge de l’éducation, le 17 septembre prochain. Il lui est reproché d’avoir refusé « d’exécuter le volume horaire hebdomadaire ». En plus de sa charge syndicale, M. Bazié est enseignant des Sciences de la vie et de la terre (SVT) au Lycée Philippe Zinda Kaboré. Affaire donc à suivre. En attendant de voir ce que cette convocation va susciter comme réaction dans le monde syndical, le Syndicat national des finances (SYNAFI) annonce la couleur avec sa grève de 72 heures qu’il entame dès aujourd’hui, 9 septembre. Cela pour exiger l’annulation « sans condition et sans délai », de la décision de révocation des trois travailleurs des impôts. Je m’arrête là pour ce jour. Au revoir et à bientôt. Que Dieu veille sur nous!

Ton oncle