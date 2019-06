L’ONCLE AU NEVEU 

Cher neveu,

Je te souhaite une agréable semaine.

J’espère que vous allez tous bien. Chez nous, rien à signaler. Ta tante me charge de te transmettre ses salutations les plus chaleureuses et te dit merci à l’avance pour le cadeau que tu lui as promis la semaine dernière. Merci infiniment fiston et sois béni. Chez nous, l’actualité est marquée par la polémique autour de la santé du général Djibrill Bassolé, accusé dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015. Si tu te souviens bien, je t’avais dit, en son temps, qu’il avait été évacué en Tunisie pour bénéficier de soins appropriés. Après deux mois, il est rentré au pays à la demande, dit-on, des autorités, pour poursuivre son traitement, cette fois-ci, en Turquie. Mais depuis lors, il attend cette évacuation qui peine à voir le jour. Cette situation a amené des personnalités politiques et des responsables d’Organisations de la société civile à donner de la voix pour exiger du gouvernement, l’évacuation, dans les plus brefs délais, de l’ex-ministre des Affaires étrangères dont l’état de santé s’est « dégradé ». En tout cas, ils sont nombreux ceux qui ne cessent d’interpeller les autorités. Dans une lettre, les avocats de Bassolé ont même plaidé auprès du président français, Emmanuel Macron, pour qu’il s’implique dans l’évacuation en France, de leur client. Mais c’est le statu quo pour l’instant. Tous ces appels seront-ils entendus ? Il faut espérer que ce soit le cas, dans la mesure où l’on indique que son état de santé s’est dégradé. Tous nos vœux de prompt rétablissement l’accompagnent et que Le Tout-Puissant lui accorde la guérison totale. Pendant que le général, lui, prie pour retrouver la guérison, à l’Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ), l’heure est à la désolation et aux interrogations. La raison ? L’Organisation est en deuil, depuis le 31 mai dernier. En effet, les corps de deux de ses militants dans le Yagha, ont été retrouvés criblés de balles alors qu’ils se rendaient à Sebba, à une convocation du haut-commissaire de la province. L’on ignore les auteurs et les motifs de cet assassinat. Toutefois, dans un communiqué, le président de ladite organisation, Gabin Korbéogo, a assuré que tous les éléments étaient en train d’être réunis pour éclairer l’opinion.

Début des épreuves du BEPC, ce 6 juin

En attendant, c’est le recueillement au sein de cette structure qui procèdera à l’inhumation des siens, dans les prochains jours. C’est vraiment triste. Beaucoup de courage à leurs familles biologiques respectives et à leur organisation. Qu’Allah les accueille dans son royaume.

Cher neveu, c’est aujourd’hui, 6 juin, que démarrent les épreuves écrites du BEPC. Ils sont plusieurs centaines de milliers de candidats qui vont à l’assaut du diplôme de fin du premier cycle. C’est un examen qui intervient dans un contexte où plus de 1 900 écoles sont fermées sur le territoire national, du fait de la crise sécuritaire. Nos pensées vont à l’endroit de tous ces élèves qui ne pourront pas composer à cause de cette situation et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats actuellement en pleine composition. Cher neveu, la polémique autour du déclassement de la forêt de Kua, n’est pas prête de s’arrêter. Chaque jour que Dieu fait, des pro et anti déclassement donnent de la voix, à travers marches et contremarches, conférences de presse, déclarations, etc. Dans un communiqué, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso a interdit toute manifestation publique ayant trait à cette désormais affaire. Toute chose qui a provoqué la colère du Mouvement pour la protection de la forêt de Kua (MPFK), initié par le député Moussa Zerbo qui entend attaquer cette décision en justice. A quand donc la fin de cette polémique ? Bien malin qui saurait répondre.

Je m’arrête là pour aujourd’hui, tout en espérant te lire la semaine prochaine. Portez-vous bien et que Le Tout-Puissant nous protège et veille sur nous ! A bientôt !

Ton oncle