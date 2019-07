L’ONCLE AU NEVEU

Cher oncle,

Merci pour tous vos encouragements. Puisse Dieu exaucer nos prières et que la paix règne dans nos pays respectifs. Comme tu le sais, l’actualité, chez nous, est marquée par la tenue du 8e Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. A en croire le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, qui est arrivé le 29 juillet dernier à Ouagadougou, le TAC est un outil « efficace, innovant et stratégique pour la coopération ivoiro-burkinabè ». Amadou Gon Coulibaly s'est félicité de l'accueil réservé à la délégation ivoirienne et a déclaré ceci : « Nous sommes venus aujourd'hui nous joindre au gouvernement burkinabè pour travailler afin de pouvoir proposer à nos chefs d'Etat, un projet d'ordre du jour pour qu'ils puissent le valider ». Cette rencontre de haut niveau sera consacrée aux échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui sont en « nette progression ». « Nous devons travailler à les renforcer davantage », a souligné le Premier ministre ivoirien, annonçant qu'en marge du TAC, un forum économique réunira des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabè à l'initiative des Chambres de commerce et d'industrie des deux pays. De même, des réflexions seront menées pour faire des propositions relatives à la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. « Ce sera l'occasion d'évoquer les liens historiques d'amitié et de fraternité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, des relations très fortes qui unissent nos chefs d'Etat », a-t-il encore ajouté. Concernant l’actualité nationale, je t’apprends que six mois après sa prise de fonction, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a jugé bon de rendre compte de sa gestion, le 21 juillet dernier. Il était face à deux journalistes. Ce grand entretien avec le chef du gouvernement burkinabè qui a pris fonction en janvier 2019, a permis d’évoquer plusieurs sujets relatifs à la sécurité, à la fronde sociale, à la réduction du train de vie de l’Etat, à la morosité économique, etc. Christophe Joseph Marie Dabiré s’est également prononcé sur le dialogue politique qu’il a apprécié à sa juste valeur. Dans l’ensemble, cher oncle, ce qu’on peut retenir de la sortie médiatique du Premier ministre, c’est sa volonté de résoudre, avant toute chose, le problème de l’insécurité, gage d’une paix durable au pays des Hommes intègres. « Pour y arriver, il faut que tous les Burkinabè se mettent d’accord pour regarder dans la même direction, et avoir une même vision du développement du pays. Tant qu’on ne se mettra pas ensemble, on n’ira nulle part. Il faut créer un climat de sérénité pour permettre au gouvernement de travailler dans de bonnes conditions et c’est à cela que l’Exécutif travaille en voulant apurer le passif. Il faut que les investisseurs étrangers et le secteur privé burkinabè aient confiance en l’Etat et puissent travailler dans la sérénité », a-t-il dit. 2020 étant une année électorale, elle permettra, de l’avis du Premier ministre, de définir la manière dont les Burkinabè voudront construire le pays pour les cinq prochaines années. Pour conclure, cher oncle, sache que les Etalons du Burkina Faso ont un nouvel entraîneur depuis le 23 juillet dernier, en la personne de Kamou Malo. La Fédération burkinabè de football (FBF), avec l’onction du gouvernement, a décidé de faire confiance à l’expertise locale après plusieurs expériences infructueuses avec des expatriés. « A partir de ce qui s’est passé (élimination des Etalons de la Can 2019), il faut quelqu’un qui a de la poigne, de l’expérience. Nous étions à la recherche d’un homme qui a le désir de vaincre », a expliqué à la presse, le colonel Sita Sangaré, président de la FBF, justifiant ainsi le choix de Kamou Malo comme sélectionneur des Etalons. La nouvelle a été bien accueillie dans l’ensemble par les Burkinabè qui pensent que si notre compatriote a les moyens pour travailler, il pourra donner satisfaction.

Au revoir et à bientôt, fiston.

Ton oncle