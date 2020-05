MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle, comme il est de coutume, je t’envoie cette lettre pour te faire part de mes nouvelles et aussi t’informer de la marche actuelle du pays. En ce qui me concerne, il n’y a rien à signaler; je me porte bien. Seulement qu’à la faveur de ce mois de Ramadan, je passe pratiquement tout le temps à la maison, devant le Coran, à prier pour le retour définitif de la paix dans ma chère patrie, le Burkina Faso. Ici, c’est la disparition, le dimanche 18 mai dernier, à l’âge de 77 ans, du Cheick Aimah Boikary Fofana, premier guide religieux de la Communauté musulmane et président du Conseil supérieur des imams (COSIM), qui fait l’actualité. Admis en urgence à l’hôpital, une semaine auparavant après une crise de diabète, Boikary Fofana avait ensuite été testé positif au coronavirus. L’annonce du décès de ce grand homme de foi, a créé une vive émotion au sein de la population ivoirienne. Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a, sur sa page Facebook, salué la mémoire de l’illustre disparu qui a joué un rôle déterminant dans la structuration de l’Islam moderne en Côte d’Ivoire. « Le Cheikh Aïmah Boikary Fofana était un grand homme de foi, un artisan de paix et du dialogue entre les confessions religieuses. Je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, à la communauté musulmane et à l’ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix », a écrit ADO. En politique, sache que le divorce semble définitivement consommé entre Albert Mabri Toikeusse et ses alliés du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP). En effet , moins d’une semaine après son limogeage du gouvernement, Albert Mabri Toikeusse vient de connaître une autre déconvenue au sein du RHDP, parti dont il occupe le poste de 2e vice-président. L’ancien ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur, vient en effet d’être débarqué du poste de coordonnateur régional RHDP du Tonkpi et remplacé par un bureau provisoire dans lequel figure son principal rival, le nouveau ministre Albert Flindé. Toujours en politique, la ratification de la loi portant révision de la Commission électorale indépendante (CEI) et du Code électoral donne lieu à de chaudes empoignades entre le groupe parlementaire PDCI et le pouvoir . En conférence de presse le lundi 18 mai dernier au siège de son parti à Cocody , le député Attiengouakoro Marius Konan a, au nom du groupe parlementaire PDCI , réitéré l’engagement de son groupe à contraindre l’Etat de Côte d’Ivoire à respecter le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de maintien de paix et de stabilité de la CEDEAO. Lequel protocole stipule que « toute réforme substantielle ne doit intervenir dans les six mois précédents les élections sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques ». En ce qui concerne toujours les élections, je t’informe que le futur président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) sera connu très bientôt. L’actuelle équipe dirigeante, conduite par Augustin Sidy Diallo, se prépare à organiser les élections devant révéler le nouveau patron du ballon rond. Pour l’heure, trois candidats sont en lice. Il s’agit de Didier Drogba, Idriss Yacine Diallo et Sory Diabaté. Voilà, cher oncle, je crois avoir fait le tour d’horizon de ce qui a constitué l’essentiel de l’actualité ici. Au revoir et à bientôt. Que Dieu nous garde et nous protège !

Ton neveu