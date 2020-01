QUESTION A QUI DE DROIT

Afin de permettre à nos compatriotes de prendre part aux élections présidentielle et législatives de 2020, une opération d’enrôlement a été organisée dans les ambassades et consulats. Mais le constat est que très peu de nos compatriotes de l’étranger se sont fait enrôler. Pourquoi ? Faut-il y voir le signe d’une désaffection ? Autant de questions que je me pose quand je sais que pendant longtemps, nos compatriotes de l’extérieur s’estimaient marginalisés parce qu’ils n’étaient pas autorisés à participer au choix des dirigeants de leur pays. Maintenant qu’on leur en a donné l’occasion, pourquoi renâclent-ils à se faire enrôler ? Je veux comprendre.

Un Burkinabè de l’extérieur