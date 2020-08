QUESTION A QUI DROIT

Il y a une question que je me pose sans réponse depuis plus d’une année et je souhaite que les autorités compétentes éclairent ma lanterne. Pourquoi les Forces de défense et de sécurité (FDS) dont je salue au passage l’engagement sur le terrain, n’arrivent-elles pas à sécuriser l’axe Namsiguia/ Djibo, long de 36 km ? Tant et si bien que des groupes armés en viennent à y procéder à des contrôles d’identité. Je sais que la guerre que mènent les FDS contre les terroristes, est très complexe, mais je trouve qu’elles peuvent davantage sécuriser cet axe étant donné qu’il n’est pas aussi long que cela.

Un ressortissant de Djibo