REDEPLOIEMENT DES AGENTS DES MEDIAS PUBLICS

Le ministère de la Communication et des relations avec le Parlement était face à la presse le 5 mars 2020, à Ouagadougou. Au menu des échanges, les affectations de 322 fonctionnaires de la Radiodiffusion-télévision du Burkina (RTB) et des Editions Sidwaya. Pour le ministère, cette décision a pour objectif de mettre de l’ordre parce que ces agents sont en situation irrégulière vis-à-vis de la loi en vigueur (voire encadré).

La décision portant affectation de 322 fonctionnaires des médias publics burkinabè a fait l’objet d’une conférence de presse animée par le ministère de la Communication et des relations avec le Parlement, le 5 mars 2020 à Ouagadougou. A en croire les animateurs de ladite conférence, il ne s’agit pas d’une chasse aux sorcières, encore moins de règlements de comptes ni une volonté de licencier des agents. En effet, a expliqué la secrétaire générale du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement, Hortense Zida, le ministère a décidé de « mettre de l’ordre » dans la situation administriative de ses agents, à cause des difficultés dans la gestion de fin de carrière de certains d’entre eux. Il est arrivé, a-t-elle confié, que des agents aillent à la retraite sans bénéficier de la pension à cause de difficultés liées à la reconstitution de leur carrière. Trois situations irrégulières qui sont constatées pour le moment au niveau des médias. Il s’agit de «celle d’agents affectés dans les EPE sans acte de détachement », de «celle d’agents dont le détachement a échu et pour lesquels aucun acte n’a été pris pour le renouvellement » et de «celle dans laquelle certains de ces agents, bien qu’exerçant dans les EPE, continuent d’être payés par la solde centrale». Ce qui est contraire au règlement. C’est pour mettre fin à cette situation qu’une opération « casier vide » a été initiée en début 2019. Des réunions de cabinet ont eu lieu courant octobre, novembre et décembre 2019. C’est ainsi qu’il est ressorti que la RTB compte au total 568 fonctionnaires. Parmi eux, 277 agents en détachement et 291 agents en situation administrative irrégulière. « Cette irrégularité repose sur le fait que les agents sont à la RTB sans acte de détachement. Il est à noter que parmi les 277 agents, en détachement, 37 ont vu leurs arrêtés de détachement échus », a relevé Hortense Zida, secrétaire générale du ministère de la Communication. Les Editions Sidwaya comptent 123 fonctionnaires dont 17 agents dont le détachement a expiré ; 79 agents ayant un détachement en cours ; 28 agents travaillant sans acte de détachement. Mais qu’à cela ne tienne, a rassuré la secrétaire générale, le ministère de la Communication et des relations avec le Parlement est disposé à entretenir un esprit de dialogue et de concertation au service du développement global du ministère. D’ailleurs, le directeur général des Editions Sidwaya et celui de la RTB exprimeront leurs besoins en termes de ressources au ministère. Toute chose qui permettra de permettre à certains journalistes de regagner leurs médias, mais cette fois, en toute légalité. Signalons que suite à cette décision, les travailleurs des médias publics se sont réunis en Assemblée générale le mercredi 4 mars 2020 et ont décidé de renforcer leurs actions sectorielles dans le cadre de la lutte des travailleurs contre la baisse du pouvoir d’achat et pour les libertés démocratiques et syndicales en décrétant un débrayage actif à compter du mercredi 4 mars 2020.

Issa SIGUIRE