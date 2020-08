REVELATIONS

CDP : Dr Salam Dermé claque la porte

Dr Salam Dermé a notifié, dans une lettre adressée au président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo, sa démission du parti. « Cette décision, pour ma part, se justifie par le fait que les idéaux, principes et valeurs qui ont motivé mon militantisme au CDP depuis sa création, ne sont plus au centre de la gouvernance et des choix actuels opérés par le parti », écrit-il avant de conclure : « J’exprime aux militants du CDP, notamment sa frange jeune, mon regret de devoir ainsi nous séparer sur le terrain de la lutte politique. J’ose espérer que nous puissions nous retrouver pour le seul combat qui vaille, celui pour un Burkina Faso de sécurité retrouvée, réconcilié, de paix et de prospérité partagées ».

Présidentielle 2020 : le NTD en congrès extraordinaire pour investir Roch

« Contribution du NTD pour la victoire éclatante de Roch Marc Christian Kaboré ». C’est sous ce thème que se tiendra, le 22 août prochain, le congrès extraordinaire du Nouveau temps pour la démocratie (NTD) dirigé par Vincent Dabilgou. L’événement est prévu pour se tenir à la Maison du peuple, à Ouagadougou, sous le coup de 9h. Ce congrès extraordinaire qui tiendra lieu d’investiture de Roch Marc Christian Kaboré comme candidat à la présidentielle, sera l’occasion, pour certains partis de la majorité tels que le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme (RDS) et l’Union des forces démocratiques et progressistes (UFDP), de marquer leur fusion au NTD.

Pouvoir politique au Mali : « la CEDEAO rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel »

Ceci est un communiqué de la Commission de la CEDEAO sur la situation au Mali : « La CEDEAO suit avec une grande préoccupation, les développements en cours au Mali depuis la matinée de ce 18 août 2020, avec une mutinerie déclenchée dans un contexte sociopolitique déjà très complexe. Cette mutinerie intervient alors que, depuis plusieurs mois, la CEDEAO entreprend des initiatives et déploie des efforts de médiation entre toutes les parties maliennes. Aussi la CEDEAO appelle-t-elle les militaires à regagner sans délai leurs casernes, en demandant à toutes les parties prenantes maliennes, de privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse leur pays. La CEDEAO rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine. En tout état de cause, elle condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l’ordre constitutionnel, par le rétablissement des institutions démocratiquement élues, conformément aux dispositions de son Protocole additionnel sur la Bonne gouvernance et la démocratie. Par ailleurs, la CEDEAO réitère sa disponibilité, en rapport avec les Nations unies, l’Union africaine, l’Union européenne et tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Mali, à continuer à accompagner les parties prenantes maliennes dans leurs efforts pour résoudre la crise ».

Journée mondiale de l’aide humanitaire : c’est aujourd’hui

Aujourd’hui, 19 août 2020, est célébrée la Journée mondiale de l’aide humanitaire. L’ONU a promulgué le 19 août, Journée mondiale de l’aide humanitaire en espérant sensibiliser l’opinion publique à l’assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir ces actions partout dans le monde. Au Bukina Faso, cette journée est commémorée sous le thème : « Héros au quotidien », dans un contexte où les personnes déplacées internes ont franchi le chiffre symbolique du million.